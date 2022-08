I bonifici costituiscono indubbiamente la più diffusa ed utilizzata forma di pagamento/transazione di tipo elettronico e telematico al mondo, avendo costituito anche una delle prime forme in assoluto. Per anni il bonifico è stato appannaggio dei conti corrente, in quanto tra i pochi strumenti finanziari dotati di codice IBAN, l’identificativo, che per quanto riguarda quelli present in Italia è formato da 27 caratteri, lettere e numeri, indispensabile sia per la ricezione che per l’invio di un bonifico, ma nelle ultime decadi anche altri strumenti come le carte conto e anche molte semplici prepagate essendo munite del sopracitato IBAN, garantiscono questa possibilità. Inoltre grazie al contesto online fare bonifici oggi è decisamente più vantaggioso rispetto al passato, sia dal punto di vista economico che da quello pratico.

Non fare mai bonifici online in queste condizioni: ecco cosa accade

Tuttavia anche un sistema di transazione monetaria completamente tracciabile come il bonifico non deve essere emesso a cuor leggero, sopratutto nei contesti online, oramai estremamente diffusi. Rispetto al passato infatti anche le transazioni di media entità sono effettuate proprio con questo strumento, che ha visto le proprie tempistiche ridursi parecchio rispetto al passato: tutti i bonifici effettuati all’interno dell’area SEPA infatti in 1-3 giorni lavorativi vengono evasi.

Attenzione solo ad effettuare bonifici presso paesi ad alto rischio, ossia quelli più instabili politicamente, che sono al di fuori dell’area SEPA. Le prime lettere dell’IBAN indicano il paese di provenienza, se è di natura eccessivamente “esotica” ciò potrebbe indicare una scarsa sicurezza.

Attenzione anche ai bonifici istantanei, oggi molto comuni sopratutto su internet, anche nell’ambito delle compravendite di oggetti: essendo per l’appunto, immediato, viene spesso utilizzato in vere e proprie truffe, in quanto risulta non tracciabile e non rimborsabile, rispetto alla maggior parte dei bonifici. E’ uno strumento estremamente utile ma va utilizzato solo con persone che possiamo considerare affidabili al 100 %.