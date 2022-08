Esistono risorse che indifferentemente dal contesto di appartenenza, mantengono un assoluto impatto culturale ma anche più praticamente economico nel corso del tempo, come pietre e metalli preziosi: oro, argento e platino sono solo alcuni dei cosiddetti metalli nobili, così soprannominati per le caratteristiche e le proprietà praticamente ineguagliabili che hanno portato lavorazioni ed utilizzi piuttosto specifici e unici, rendendo questi metalli di valore in tutti i contesti. In particolare oro e argento fin dall’antichità risultano essere le “risorse basilari” per la creazione di monete, monili e sopratutto gioielli.

Quanto valgono i gioielli antichi della nonna? “Ti sorprenderà”

I gioielli costituiscono da sempre una delle principali metodologie di utilizzo estetico dei metalli preziosi e nel corso dei secoli le tecniche di sviluppo hanno subito cambiamenti costanti che hanno portato la concezione di vere e proprie opere d’arte e stili definiti, che hanno conferito a questa tipologia di oggetti un valore ulteriore oltre a quello dei materiali utilizzati. La maodopera, il tipo di lavorazione, le finiture ed i dettagli sono tutti fattori che nei gioielli considerabili “moderni” possono far lievitare il prezzo di un gioiello.

Quelli attualmente più ambiti sono quelli sviluppati a cavallo tra la seconda metà del 19° secolo e la prima metà del 20° secolo, contesto storico non ancora dominato in maniera così spiccata dalle lavorazioni di gioielli effettuate tramite macchinari ma sopratutto a mano.

I dettagli per capire se ci troviamo davanti ad un gioiello che può farci guadagnare anche migliaia di euro sono legati alle finiture, ad esempio se le pietre preziose risultano essere incastonate e non semplicemente incollate, oppure il livello di cura ed abilità utilizzato per unire le varie parti di metallo.

Importante anche comprendere il valore dell’oro, che deve essere contraddistinto da una sigla che definire la purezza del metallo in carati (18k, 14k, 8k, ecc…), valore che può presentare anche altre “sigle”, così come l’eventuale firma di un brand famoso.