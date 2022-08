Ultima settimana di agosto: ecco cosa puoi visitare low cost

Agosto è appena iniziato, le ferie sono alle porte e la maggior parte delle persone ancora non ha scelto la prossima destinazione. La voglia di partire è alle stelle, ma l’aumento dei prezzi dei mezzi di trasporto, spezza questo incantesimo. Ma non tutti le destinazioni sono inaccessibili. Ecco a voi alcune possibili mete per le vostre vacanze di agosto!

Matera, la Rio Italiana

Matera si trova nel Golfo di Policastro, in provincia di Potenza, ed è una delle mete prescelte per i viaggi low cost. La Rio italiana, per via della statua del Redentore. Questa richiama quella che domina la metropoli brasiliana, in questo caso è considerata come una perla del Tirreno. Il centro storico medievale di Maratea, chiamato “il Borgo”, è un dedalo di stretti vicoli e antiche case con logge e portali, strette tra loro. Le spiagge più belle e più scelte dai turisti sono quelle di Acquafredda, di Santa Teresa, e d’A Scala.

Asiago: tra trekking e relax

Se la vostra meta si vuole distinguere da quelle classiche, le più scelte sono a contatto con la natura. Immergersi nei luoghi selvaggi e naturali ti farà staccare la testa dopo mesi di duro lavoro. Fra le mete low cost prescelte c’è Asiago. Situato sulle Prealpi vicentine, è una località che in estate offre diverse opportunità per gli amanti delle camminate in mezzo alla natura e circondati da panorami mozzafiato. Non fatevi mancare un assaggio del formaggio che ha preso il nome del paese e dei diversi formaggi di malga.

Valle di Comano: tra le acque termali e buon cibo

Se pensavate che un viaggio del genere fosse riservato solo a coloro che erano disposti a sborsare una grossa cifra, vi sbagliavate. Questa è una delle mete low cost che potrete trovare per il mese di Agosto. Troverete acque termali, trekking e tanto gusto. La valle di Comano, nel Parco Naturale Adamello Brenta, è la meta ideale di benessere senza spendere una fortuna. Tra un massaggio in spa e una sauna, si possono raggiungere borghi come San Lorenzo in Banale, Rango, Tenno, visitare castelli (come Castel Stenico) e cascate, come la cascata del Rio Bianco. Il benessere viene dalla natura e le terme di Comano sono un incontro tra le bellezze della montagna e i benefici delle sue acque. Le acque tiepide curano in maniera naturale tutti i disturbi della pelle come la dermatite atopica, la psoriasi, eritemi, arrossamenti, pruriti: disturbi presenti sulla pelle dei neonati. Il trattamento naturale riduce notevolmente l’uso di cortisone e non presenta effetti collaterali.