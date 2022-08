Come rimuovere le macchie e l’odore dai vestiti: pulisci gli aloni così

Dover rimuovere le macchie e l’odore persistente dai vestiti prima o poi capita a tutti. Una cena fuori casa, il sudore durante le giornate più torride, il caffè in ufficio, il rischio di una macchia o di un alone antiestetico è dietro l’angolo. In commercio esistono innumerevoli smacchiatori professionali che promettono risultati miracolosi. In realtà, sono sufficienti anche solo i metodi casalinghi a patto di sapere come fare.

Ecco come rimuovere le macchie e l’odore dai vestiti

Quando hai una macchia o un odore persistente sul vestito da rimuovere, la regola d’oro è pretrattare il capo e mai infilarlo direttamente in lavatrice. Meglio agire subito, quando la macchia è ancora fresca: sarà più facile toglierla. Per eliminare la gran parte degli aloni ti basterà ricorrere a un ingrediente che tieni in casa, che si tratti di sale, aceto bianco, talco o dentifricio. Ciò che conta è applicare il prodotto giusto a seconda del tipo di macchia.

Se i tuoi vestiti si sono sporcati di grasso, di unto o di olio dovrai agire immediatamente. Il grasso tende a impregnare a fondo i tessuti. Se non interverrai in tempo, la macchia si seccherà in fretta. A quel punto dovrai probabilmente rivolgerti a una lavanderia professionale, per essere certo che il capo torni pulito. Qualora la macchia fosse ancora fresca, ti converrà rimuovere innanzitutto più unto possibile, servendoti di carta assorbente.

Riempi quindi una bacinella di acqua calda e aggiungi un cucchiaio di detersivo (puoi usare anche il detersivo per i piatti). Poi metti in ammollo il capo e strofina finché la macchia non sarà sparita quasi del tutto. Infine, procedi con un normale lavaggio in lavatrice.

Ha un vestito sporcato on una macchia di vino? Non disperare! Rimuoverla, non sarà così difficile. Sarà sufficiente mettere il panno sotto il getto di acqua fredda e strofinare, così da togliere ogni alone di vino. Poi lava in lavatrice, seguendo le indicazioni di lavaggio scritte sull’etichetta. Altrimenti, potrai cospargere la macchia di vino con una manciata di sale, per farla assorbire bene. Se il tessuto è delicato, come la seta, sarebbe meglio utilizzare lo shampoo a secco. Dovrai spruzzarlo direttamente sull’alone e dopo pochi minuti spazzolarlo via.

Se la macchia di vino è diventata secca, dovrai adottare un rimedio casalingo diverso. Dopo aver riempito una bacinella di acqua fredda unisci un cucchiaio di sapone per i piatti. Lascia il cappo in ammollo per una buona oretta, poi strofina delicatamente la macchia e risciacqua con acqua fredda. Infine lava normalmente in lavatrice.

Come rimuovere l’odore dai vestiti

Può succedere che dopo un lavaggio in lavatrice i vestiti mantengano un cattivo odore piuttosto persistente. In estate, quando si suda facilmente, eliminare lo sgradevole odore di sudore non è così scontato. Ancora di più se si tratta di un abito che indossiamo con frequenza. Se vuoi rimuovere germi e batteri e sbarazzarti di odori cattivo dai vestiti dovrai ricorrere all’aceto bianco.

Prendi una bacinella e riempila di acqua calda. Poi versa un bicchiere di aceto e immergi il vestito. Fallo restare in ammollo per un’ora abbondante, se vorrai avere la certezza di igienizzare a fondo il capo. Infine, procedi con un normale lavaggio in lavatrice. Questa miscela è adatta ai tessuti scuri. Se invece vuoi rimuovere l’odore da un tessuto chiaro, ti basterà sostituire l’aceto bianco con l’acido citrico.