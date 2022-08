La capacità di essere produttivi indifferentemente dall’ambito spesso è tra “doti” più apprezzate e più utili, ad esempio sul posto di lavoro è apprezzato sopratutto chi parla poco e produce molto, considerabile come personalità pratica ed alla mano, nonchè molto concreta. Ma esistono tantissime persone che per pigrizia, attitudine, distrazioni varie o semplice conformazione caratteriale sono l’antitesi di questo concetto, rappresentando quindi l’inconclduenza ossia agitarsi e spendere energie e parole, ma arrivando a ben pochi risultati. Quali sono i segni inconcludenti secondo lo zodiaco? Ecco la risposta.

I segni più inconcludenti secondo lo zodiaco. Quali sono?

Pesci

Sono dei segni quasi volutamente inconcludenti questo perchè sono portati ad essere poco efficienti. Non perchè manchino le doti, anzi, ma ciò che manca è la fiducia e la capacità di essere coerenti in merito ad un compito che viene assegnato. Pesci “gira intorno” alle questioni e finisce per combinare poco.

Leone

Forse i peggiori perchè si “sbattono” parecchio ma fanno veramente poco e sopratutto riescono a rendere inutili o quasi gli sforzi delle persone che hanno intorno. Sono portati all’indolenza ed alle perdite di tempo continue. Meglio non affidarsi mai ad un Leone quando c’è qualcosa di urgente, meglio averlo come amico di bevute.

Gemelli

Non chiedete di rispettare urgenzee, oppure un livello minimo di efficienza a Gemelli perchè non potrebbe mai mantenere una promessa. Dipende molto dal momento, se è di buona lena, è molto produttivo ma per l’appunto dipende dal momento. Gemelli produce poco ma si stanca moltissimo nel farlo, nella maggior parte dei casi.