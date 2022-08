Quasi tutti abbiamo utilizzato o tutt’ora facciamo uso di strumenti come conti correnti, carte prepagate, libretti postali e quant’altro, ossia strumenti specificamente adibiti alla gestione del denaro in maniera autonoma, attraverso circuiti telematici. Termini come saldo, estratto conto, prelievo fanno oramai parte linguaggio comune anche a causa di una capillare diffusione di fattori come smartphone e carte prepagate che hanno di fatto permesso ad ogni frangia di popolazione di usufruire di questi strumenti. L’estratto conto spesso non viene considerato appieno, ma rappresenta una forma di documentazione estremamente importante.

Documento finanziario

Cos’è l’estratto conto? Si tratta di un documento che fornisce informazioni dettagliate in merito ad ogni forma di movimento, in entrata e in uscita, in uno specifico lasso di tempo. Sono quindi riportate le spese, i prelievi, i versamenti effettuati e ricevuti ed in generale ogni forma di “movimento” di denaro che viene effetuato sul proprio conto. E’ uno strumento importante perchè serve all’occorrenza a dimostrare qualche forma di errore o discrepanza, ad esempio un doppio addebito oppure spese riportate in maniera incorretta. Oggi molte banche mettono a disposizione l’estratto conto in maniera esclusivamente telematica attraverso il proprio supporto di homebanking, solitamente attraverso l’app bancaria, mentre le più tradizionali inviano a cadenza regolare (di norma ogni 2 o 6 mesi) l’estratto conto in formato cartaceo, direttamente presso il domicilio del titolare.

Estratto conto, ecco quando si riceve e come scaricarlo: la guida

La banca deve obbligatoriamente provvedere a fornire la documentazione di cui sopra quando il titolare di un conto ne fa richiesta, e deve provvedere a fornirla entro 3 mesi dalla richiesta. Questa può essere effettuata telematicamente, attraverso la propria app bancaria, oppure recandosi in filiale. In alternativa è possibile inviare una richiesta specificando il periodo storico di interesse dell’estratto conto attraverso un email di posta certificata (PEC). Il costo medio di questa operazione non è superiore a 5 euro, in alcuni casi le banche provvedono gratuitamente ad effettuarlo.