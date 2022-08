Se i tuoi gioielli anneriscono, è per questo motivo inaspettato

Se i tuoi gioielli sono anneriti con l’uso e nel tempo, è per una ragione ben precisa. Come prima cosa dovrai capire, una volta acquistato il gioiello, se ha le parti di metallo colorate in modo naturale. Oppure se, al contrario, la colorazione è artificiale, grazie all’effetto di un bagno galvanico. Nel primo caso sarà facile che i bijoux diventino neri e perdano brillantezza, per colpa del processo di ossidazione.

Ecco perché i tuoi gioielli anneriscono

I gioielli anneriscono per l’ossidazione. Si tratta di un fenomeno comune nei gioielli in argento sterling 925, in rame, ottone e in bronzo e comporta la formazione di una patina scura, a causa di un contatto prolungato con l’aria, i profumi, le creme, il sudore e l’umidità.

Non temere, non sarà una situazione senza soluzione! Potrai restituire la normale lucentezza dei gioielli anneriti, pulendoli con prodotti specifici per ogni metallo. Se, invece, se un fanatico dei rimedi casalinghi fai-da-te, potrai ricorrere a semplici ingredienti naturali che conservi in dispensa.

Rimedi naturali per pulire i gioielli anneriti

Il succo di limone è un prodotto particolarmente efficace per eliminare ogni traccia di ossidazione sui tuoi gioielli anneriti. Ti basterà versare mezzo bicchiere di succo di limone in un piccolo recipiente con un po’ d’acqua e mescolare. Immergi quindi i bijoux e lasciali in ammollo per un quarto d’ora abbondante. Risciacqua infine con acqua tiepida e asciuga usando un panno pulito.

In alternativa, andrà bene mescolare anche il bicarbonato di sodio con il sale. Procurati une pentola o un piccolo recipiente e rivestilo con la carta alluminio. Sistema i gioielli anneriti a contatto con i fogli di carta stagnola e poi versa un cucchiaio di bicarbonato di sodio, un cucchiaio di sale e una tazza di acqua tiepida. Mischia a fondo e fai agire la soluzione per alcuni minuti. Infine, risciacqua con acqua fredda e asciuga con un panno.

Altrimenti, potrai pulire i gioielli anneriti dall’ossidazione e farli tornare lucenti, usando del semplice aceto bianco. Sarà sufficiente riempire una ciotola o un bicchiere di aceto e acqua e immergere la collana o il bracciale all’interno. Fai agire per quindici minuti circa, quindi, servendoti di un vecchio spazzolino, strofina delicatamente fino a eliminare ogni alone scuro. Puoi anche optare per versare l’aceto direttamente su una spugna e pulire i tuoi gioielli.

Hai mai provato a pulire i gioielli neri con del dentifricio? Sarà un gioco da ragazzi! Ti basterà cospargere gli aloni del gioiello con il dentifricio e strofinare bene, aiutandoti con un vecchio spazzolino da denti o un cotton fioc. Poi sciacqua con cura.