Sembra una Savana ed è in Sicilia, ecco come raggiungere questo luogo

Nei pressi della riserva dello Zingaro, in Sicilia, c’è un luogo che vi farà credere di essere nel cuore della savana. Ci troviamo a Macari. Forse il nome Macari vi suonerà familiare, è il luogo che fa da sfondo alla fortunata fiction Rai, Màkari. Il piccolo paese si trova a soli pochi chilometri da San Vito Lo Capo. Situata sul golfo che prende il nome dal paese, Macari è una zona tranquilla, con un paesaggio naturale da cartolina, ricca di calette e di posti su cui rilassarsi.

Le spiagge di Macari

San Vito Lo Capo in estate può essere particolarmente affollata. Se hai voglia di goderti una giornata di relax, lontano dalla folla turistica di San Vito Lo Capo, puoi programmare una giornata a Macari. La spiaggia di Macari è una spiaggia selvaggia, di straordinaria bellezza. Non essendo particolarmente attrezzata con strutture turistiche, è piuttosto sottovalutata dal grande pubblico, che preferisce la movida della spiaggia di San Vito. Ecco perché Macari con le sue spiagge e calette, è il posto giusto per chi cerca la tranquillità. Fra le spiagge e le calette imperdibili, c’è sicuramente la Baia di Santa Margherita.

Baia di Santa Margherita

Situata tra Macari e Castelluzzo e con il monte Cofano sullo sfondo, si trova la splendida Baia di Santa Margherita, affascinate per la bellezza del suo paesaggio, per le sue acque incontaminate e per la cornice mediterranea in cui è incastonata. raramente viene presa di mira dai turisti, e quindi risulta poco affollata. Una delle caratteristiche di questa splendida spiaggia, è che durante l’alta stagione, raramente viene battuta dai turisti, e quindi risulta poco affollata. In estate la zona viene chiusa alle auto ed è possibile raggiungerla parcheggiando la propria auto al parcheggio di Macari o di Castelluzzo. Dai parcheggi potrai salire anche un simpatico trenino che ti porterà alla scoperta delle bellezze naturali circostanti. Ecco perché se hai bambini, ti consigliamo in particolar modo di scegliere questa spiaggia. Per i bimbi fare un giro sul trenino a ruote è un’avventura emozionante ed in spiaggia potranno giocare tranquillamente.

Come raggiungere Macari

Il golfo di Macari è facilmente raggiungibile in auto dall’autostrada Palermo-Mazara del Vallo, prendete l’uscita per Castellammare del Golfo per poi immettersi sulla strada provinciale 16, in direzione di San Vito Lo Capo, da qui una stradina interna vi condurrà fino alla frazione di Macari. La lontananza tra San Vito Lo Capo e Macari corrisponde soltanto a 5 km. Ne consegue che percorrendo questo tratto di strada con l’autobus, con l’auto ma anche con uno scooter o la bicicletta, il viaggio durerà pochi minuti.