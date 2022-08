Ecco quanto bisogna camminare per perdere 2 chili

Camminare è un’attività che piace quasi a tutti, soprattutto quando le temperature esterne lo permettono e la calura estiva si abbassa. La quantità di attività fisica raccomandata al giorno è di almeno 150 minuti – o un’ora e mezza – di esercizio aerobico di intensità da moderata a vigorosa. Ti starai chiedendo quanto bisogna camminare per perdere almeno due chili.

Questo dipende dal peso attuale, dall’età e da altri fattori come il sesso e il livello di attività fisica che svolgiamo attualmente. Perdere due chili richiede dedizione e duro lavoro. Tuttavia, con la giusta dose di impegno, è possibile raggiungere questo obiettivo. L’importante è concentrarsi e riporre tutte le proprie energie alla persecuzione del nostro obiettivo.

Come perdere 2 chili camminando

Se vogliamo perdere 2 chili camminando, dobbiamo bruciare circa 500 calorie pari a circa cinque ore. Non è possibile perdere peso solo camminando. Per perdere peso è necessario creare un deficit calorico bruciando più calorie di quelle che si consumano. La formula magica è: calorie consumate – calorie bruciate = deficit calorico.

Per esempio, se si mangiano 2000 calorie al giorno e si bruciano 2000 calorie, si manterrà il proprio peso. Se invece si mangiano 2000 calorie al giorno e se ne bruciano solo 1500, si creerà un deficit di 500 calorie, il che significa che si perderà peso. Pertanto, per perdere 2 chili camminando, è necessario bruciare 500 calorie in più di quelle consumate.

Mangiando 2000 calorie al giorno, dobbiamo bruciare 2500 calorie al giorno per perdere due chili alla settimana. Volendo perdere 2 chili a settimana, dovete aumentare la vostra camminata giornaliera di circa 1 ora. Il calcolo va a scalare se non vogliamo impiegare una settimana ma ci accontentiamo di perdere peso gradualmente.

Per capire quante calorie si possono perdere camminando, è necessario conoscere i seguenti fattori:

il nostro peso: più siamo pesanti, più calorie bruciamo;

la velocità con cui si cammina: camminando più velocemente si bruciano più calorie al minuto;

la distanza percorsa: più si cammina, più calorie si bruciano.

Modi per bruciare i grassi camminando per perdere peso

Oltre a bruciare calorie, camminare può aiutare a perdere grasso, soprattutto se si cammina a passo moderato o sostenuto. Questo perché camminare è un esercizio aerobico che utilizza il sistema cardiovascolare per aumentare il flusso sanguigno e rimuovere il grasso dal corpo. Se vogliamo perdere peso più velocemente camminando, dobbiamo aumentare la frequenza cardiaca ad almeno il 60%.

Una persona di 80 kg ha una frequenza cardiaca massima di 80 battiti al minuto. Per conoscere la frequenza cardiaca alla quale è possibile bruciare grassi camminando, è necessario moltiplicare il proprio peso per 10 per gli uomini e per 9 per le donne. Il risultato è la frequenza cardiaca massima. Pertanto, una persona di 80 kg ha una frequenza cardiaca massima di 80 × 10 = 800.

La frequenza cardiaca mentre si cammina può essere calcolata sottraendo la frequenza cardiaca a riposo dalla frequenza cardiaca massima. La frequenza cardiaca a riposo è in genere di 60 battiti al minuto per gli uomini, 50 per le donne. A questo punto se la frequenza cardiaca a riposo è di 60 battiti al minuto e la frequenza cardiaca massima è di 800 battiti al minuto, la frequenza cardiaca mentre si cammina sarà di 800 – 60 = 740 battiti al minuto. Questa è la frequenza cardiaca alla quale è possibile bruciare grassi camminando.