Il termine “furbizia” evidenzia una generica predisposizione ad adottare pensieri e decisioni determinate dalla propria intelligenza a per ottenere vantaggi per sé stesso o in ottica di un contesto più grande. Solitamente il furbo viene definito “intelligente” in maniera generica ma esistono tantissime “gradazioni” di furbizia che determinano spesso la percezione di una persona in particolare. Generalmente si tratta di personalità dotate di grande spirito di osservazione e sono anche duttili, ma come detto non sono tutti uguali: ecco secondo lo zodiaco quali sono i segni più furbi dello zodiaco.

Questi sono i segni più furbi secondo lo zodiaco! Lo sapevi?

Toro

E’ dotato di un’intelligenza spiccata e dalla sua ha il grande vantaggio di non doversi sforzare nel dimostrarlo. Non amano apparire più furbi degli altri anche se amano i complimenti. Sono profili caratteriali pratici, ma che a larghi tratti smettono di usare la logica e si affidano al proprio istinto. Ma non sempre riescono a farlo in maniera coerente.

Gemelli

Differenti ma non troppo i Gemelli che se opportunamente gestiti e resi un minimo coerenti sono estremamente efficienti, e rappresentano il connubio tra conoscenza ed istinto. Gemelli infatti è la duttilità fatta persona e anche in contesti nuovi riesce a far emergere la capacità di “risolvi problemi”.

Vergine

E’ il tipico profilo che “evidenzia poco” la sua furbizia ma che di fatto è portato ad essere molto arrosto e pochissimo fumo. E’ nato per essere efficiente ed essendo un grande osservatore, è in grado di comprendere la natura di una situazione quasi subito.