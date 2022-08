Oroscopo domani Paolo Fox, 9 agosto 2022: Ariete, Toro, Gemelli e Cancro

Torniamo con il nostro appuntamento astrologico di ogni giorno per raccontarvi l’oroscopo per domani di Paolo Fox martedì 9 agosto 2022. Il popolare astrologo de I Fatti Vostri ci svela, come sempre, alcune preziose anticipazioni riguardo il futuro e rivela i segni zodiacali più fortunati e quelli meno fortunati della giornata. Ecco le previsioni tratte dall’oroscopo di Paolo Fox per domani, rivolte ad Ariete, Toro, Gemelli e Cancro.

Oroscopo domani Paolo Fox, 9 agosto: Ariete, Toro, Gemelli e Cancro

Curioso di scoprire come sarà l’amore, il lavoro e la salute secondo le previsioni astrologiche del popolare astrologo di Rai2? Leggi il seguente oroscopo per domani, dedicato ai primi quattro segni dello zodiaco!

Oroscopo domani: Ariete

Secondo l’oroscopo di Paolo Fox domani sarà una giornata interessante. Eppure d giorni sei un po’ polemico, nervoso, forse sei incappato in piccoli incidenti che ti hanno agitato più del dovuto. Vedrai che riuscirai a superare ogni cosa, ma cerca di non alzare polverone per nulla. In amore dovrai munirti di enorme pazienza, se negli ultimi giorni sti litigando spesso o se sta crescendo un distacco con il partner. Dall’11 agosto avrai modo di risvegliare i sentimenti, la passiona che è mancata in questo momento. Non farti prendere dall’ansia di volere tutto e subito.

Previsioni astrologiche domani: Toro

Domani potresti sentire ancora addosso questa stanchezza che ti tormenta da tempo. Non riesci a vivere le cose con più tranquillità. Come se non bastasse, potresti avere problemi con i soldi, con una casa, possibili ritardi o intoppi burocratici. Ormai è chiaro che stai provando a stravolgere la tua vita, non vuoi più fare tutto quello che facevi prima. In amore potresti sentire la necessità di parlare chiaramente all’altro, di spiegargli che da tempo ti senti messo da parte. Il prossimo weekend sarà ideale per chiarirvi.

Previsioni domani Paolo Fox: Gemelli

Come anticipa l’astrologo Paolo Fox domani sarà una giornata migliore rispetto a quella appena trascorsa. Finalmente la Luna non sarà più opposta. Certo, tutti gli impegni e i doveri di questi giorni potrebbero agitarti un po’. Cerca di tenere a bada la tua agitazione, altrimenti rischierai di discutere con il partner o con i colleghi. Fra pochi giorni il cielo cambierà, un cambiamento che influirà positivamente sull’amore. La seconda metà del mese sarà importante per chi è in cerca dell’anima gemella.

Oroscopo domani: Cancro

Domani continuerà questo momento difficile e di revisione sul lavoro. Occhio a non attrarre anche polemiche in amore, altrimenti ti sentirai inevitabilmente sotto stress. Cerca di ritrovare la forza e porta pazienza in amore. Dovresti cercare di farti scivolare le cose addosso. Per te avere dei punti di riferimenti affettivi, una famiglia unita è davvero importante. Prova a rafforzare questi legami, starai meglio anche tu. Devi riportare la serenità nel rapporto di coppia.