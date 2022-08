Questa sostanza naturale allontana le formiche da casa: ecco quale

Una sostanza naturale che si è rilevata estremamente importante per allontanare le formiche dalle nostre abitazioni è il borace. Le formiche sono piccoli insetti fastidiosi che possono incutere timore nei cuori dei proprietari di casa. Possono comparire all’improvviso, apparentemente dal nulla, e le loro colonie possono accumularsi in una casa senza pretese con una velocità allarmante.

Fortunatamente, esistono molti modi naturali per respingere le formiche e altri insetti nocivi senza ricorrere a sostanze chimiche dannose o a spray artificiali. Un repellente naturale molto efficace è il borace. In molti casi, l’uso del borace come misura di controllo dei parassiti è più efficace degli insetticidi convenzionali o delle esche per formiche.

Ti potrebbe interessare: Nessuno lo sa ma questo è il miglior albero da frutto da coltivare: ecco quale

È anche più sicuro per l’uomo e per gli animali perché non rimane a lungo dopo l’applicazione. In questo articolo spieghiamo perché le formiche amano così tanto la nostra casa, come funziona il borace come repellente per le formiche e, infine, abbiamo pensato a stilare una guida passo passo su come eliminare le formiche con il borace in modo efficace e sicuro.

Cosa attira le formiche in casa?

I motivi per cui le formiche possono invadere la nostra casa sono molteplici anche se la causa più comune riguarda il cibo. Tenere pulita la cucina è fondamentale per tenere a bada le formiche, che si dilettano a trovare briciole e cibo rovesciato anche in altre parti della casa. Le formiche prosperano in ambienti umidi, quindi è probabile che i luoghi costantemente umidi diventino una colonia fiorente. Più luce c’è in casa, più è probabile che le formiche vengano a trovarci. Questo perché le formiche prosperano in ambienti caldi e umidi e la luce tende a rendere le aree più calde.

Come funziona il borace come sostanza naturale repellente?

Il borace è un minerale naturale utilizzato da secoli come detergente domestico e repellente per gli insetti. Funziona contro le formiche se mescolato con il bicarbonato di sodio. È possibile preparare facilmente una polvere di borace per formiche in casa con pochi e semplici ingredienti. Le proprietà anti-formiche del borace sono dovute alla sua alcalinità (alto livello di PH).

Sebbene il borace sia naturale e ampiamente utilizzato, deve essere tenuto fuori dalla portata dei bambini e degli animali. Gli animali, compresi gli esseri umani, hanno un livello di PH basico. Se le formiche entrano in contatto con il borace, il loro esoscheletro si rompe e muoiono. Quindi, quando spargiamo la polvere di borace teniamo lontani animali e bambini dalla zona.

Guida passo-passo su come eliminare le formiche con il borace

La prima cosa da fare è pulire ed eliminare le fonti di cibo, soprattutto le briciole. Cospargiamo l’area interessata e il percorso attraversato dalle formiche da una miscela di borace e bicarbonato di sodio. Il borace funziona meglio quando viene cosparso nei percorsi delle formiche, quindi è necessario scoprire da dove provengono. La dose consigliata è di un cucchiaio di bicarbonato di sodio e uno di borace da mescolare assieme. Infine, sigilliamo i potenziali punti di ingresso da cui le formiche potrebbero entrare in casa.