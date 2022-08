La glicemia è una patologia per cui bisogna stare attenti in tutti i periodi dell’anno, specialmente in estate. In questa stagione, difatti, è facile mangiare in maniera disordinata, ma così la glicemia si alza e il pancreas rischia di andare in tilt, causando gonfiori e indebolimento.

La maggior parte dei carboidrati introdotti nell’organismo viene spezzata fino a conseguire il glucosio, che entra nel sangue facendo innalzare la glicemia per essere utilizzato dai muscoli come fonte di energia di pronto uso. La concentrazione di glucosio nel sangue si chiama appunto glicemia e si misura in mg/dl. Il livello ordinario di glicemia a digiuno in un individuo sano ondeggia fra i 60 e i 110 mg/dl.

La glicemia alta in estate, è un problema serio: ecco cosa mangiare

È importantissimo conservare un equo livello di questo valore, per fornire al cervello l’energia di cui ha bisogno. I cosiddetti “picchi insulinici”, indicati dall’aumento della glicemia, si riscontrano quando una forte misura di insulina viene introdotta nel sangue come risposta a un brusco sollevamento del livello di glucosio.

Quando nel sangue circola un sovraccarico di insulina, aumenta la trasformazione del cibo in strati adiposi e si riduce la capacità di “sciogliere” i grassi depositati allo scopo di generare nuova energia. Qui ci viene incontro l’alimentazione, difatti mangiare cosa giuste e specifiche può aiutarci ad evitare picchi di insulina. Una dieta perfetta per ostacolare la glicemia alta è quella fatta di verdure a foglia verde come spinaci, cime di rapa, lattuga, cavolo e rucola, ma anche asparagi e broccoli.

Non bisogna scordare poi di assumere frutta fresca di stagione, che comprende zuccheri naturali, favorendo mele, pere, arance e fragole, nespole, albicocche, pesche e lamponi. Un altro alimento fondamentale per tenerla a bada sono i cereali integrali, che racchiudono molte fibre. Bisogna quindi prediligere riso, pane e pasta integrale invece dei prodotti raffinati.

Ulteriormente, la varietà è sempre ben benaccetta, quindi è consigliato di introdurre nella dieta anche avena, miglio e quinoa. Infine anche i legumi sono grandi alleati contro la glicemia elevata, soprattutto fagioli, ceci, fave e lenticchie che aiutano a ridurre l’assorbimento degli zuccheri.

Ecco dunque come poter avversare la glicemia, specialmente in estate, per evitare che i picchi di questa patologia possano generare effetti più gravi.