Non sai dove andare con pochi soldi? ecco le mete ideali

Agosto è appena iniziato e la maggior parte delle persone ancora non ha deciso la meta ideale per le proprie vacanze. Con l’aumento dei mezzi di trasporto le possibilità di scelta si sono dimezzate. Ma non è tutto perduto. Ecco qui alcune mete ideali per i vostri viaggi estivi.

Maratea, Basilicata

Per trascorrere una vacanza da sogno ma low cost non si può non menzionare una delle perle della Basilicata: Maratea, in provincia di Potenza. Questo è come proprio un piccolo tesoro incastonato tra le montagne lucane, nel punto dove incontra il Mar Tirreno. Questo paese offre bellezze mozzafiato e passatempi per tutti i gusti: dalle spiagge dorate ai sentieri di trekking fino alle bellezze storiche e architettoniche, tutto a prezzi molto contenuti. Il costo per una notte in bed and breakfast in centro storico può infatti partire dai 20€ a persona. Tra le bellezze di Maratea non si può di certo dimenticare la Basilica di S. Biagio dalla quale poi si può raggiungere in breve tempo la statua del Redentore, monumento simbolo del paese. Inoltre, vi consigliamo una visita al centro storico di Maratea. E’ chiamato “il Borgo”, ed è caratterizzato da un suggestivo impianto medievale con antiche case adornate da logge e portalini, ammassate tra loro e divise solo da stretti vicoli.

Vico del Gargano, Puglia

Un’altra meta ideale per una vacanza rilassante al Sud Italia si trova in Puglia, nel tratto di costa della provincia di Foggia. Plasmato dal Monte Gargano, si trova una città che vale assolutamente la pena raggiungere, l’ideale per un viaggio on the road all’insegna delle bellezze naturali. Se si è alla ricerca di panorami mozzafiato, l’ideale è di raggiungere Vico del Gargano, il borgo che costituisce il cuore del Parco Nazionale del Gargano, perfetta meta per gli amanti della natura, tra foreste, pinete e borghi. Soprannominato il “paese dell’amore”, protetta da San Valentino, Vico del Gargano fa parte de I Borghi più belli d’Italia per la bellezza del suo centro storico medioevale ed è anche conosciuta come la Città dell’olio per l’importanza della produzione olivicola. Vico del Gargano è la meta perfetta non solo per esplorare il Parco nazionale, ma anche la costa, conscendendovi giornate in puro relax tra spiagge e baie incantevoli. Il consiglio è quello di raggiungere Rodi del Gargano e Peschici stupende città di mare.

Costa degli Dei, Calabria

Panorami mozzafiato attendono chi deciderà di raggiungere il cosiddetto Corno di Calabria: la costa degli Dei. Caratterizzata da ben 55 km di costa che vanno da Nicotera a Pizzo Calabro. Ad attendere i turisti un susseguirsi di calette, baie e scogliere, bianche spiagge e mare cristallino. Non si può, fra queste, non menzionare Tropea, città che si staglio sul promontorio, circondata da lunghe spiagge di sabbia color borotalco.