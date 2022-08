Se non sai come pulire le zampe al tuo cane, segui questi semplici passaggi

Quando decidiamo di adottare un piccolo animale domestico, come un cane, ci prendiamo la responsabilità di non fargli mancare mai nulla. Prendersi cura della salute e dell’igiene del cane è molto importante, sia per proteggere il piccolo amico a quattro zampe che il resto della famiglia. Uno di questo è la pulizia delle zampe.

L’importanza della pulizia

Se il tuo cane vive in appartamento, potrebbe capitare che inizi a sporcare casa con le sue zampe sporche. E’ molto ricorrente che, una volta saliti dalla vostra passeggiata quotidiana, il tuo cane rientri a casa con le zampe sporche. Pulirle diventa una questione di necessità. Questa dovrebbe divenire una prassi quotidiana, utile non solo per l’igiene del cane e della casa, ma anche una vera e propria coccola per il nostro amico. Ma vediamo pulirle al meglio.

Perché non è meglio fare il bagno?

Fare un bagno completo al nostro cane dopo ogni passeggiata impegnativa è assolutamente sconsigliato. Una pratica da evitare, perché troppi lavaggi non farebbero altro che danneggiare il nostro amato compagno di passeggiate. Infatti, la cute dei cani è ricoperta da un film idrolipidico che li protegge dalle aggressioni esterne, che siano portate da insetti o da eventi atmosferici. Imparare a pulire accuratamente le zampe, senza dover impegnare l’intero manto del cane in un bagnetto, sarà di beneficio per lui e un guadagno di tempo per noi. Piuttosto, il consiglio è di utilizzare le salviette per animali o il panno umido per una rapida detersione del pelo in superficie.

Gli strumenti adatti e come fare

Gli strumenti necessari per la pulizia delle zampe sono pochi e semplici. Vi basterà avere un asciugamano asciutto, un panno umido e una spazzola. Il primo passo è quello di posizionare il panno asciutto all’ingresso di casa, in modo tale da non sporcare, e far posizionare il vostro cane nei pressi. E’ consigliato non spaventare in alcun modo il cane, anzi, potresti iniziare anche ad accarezzarlo in modo tale da diffondergli fiducia ed affetto. Il prossimo passo è quello di spazzolarlo, sia sul corpo che sui polpastrelli, in modo da eliminare la terra e la sporcizia in modo efficace. Successivamente passate il panno umido in maniera delicata su ogni zampa, facendo attenzione a rimuovere ogni residuo di sporco, soprattutto nella zona delle unghie. Inolte, non scordatevi, in caso di pioggia, di asciugare bene il pelo, in modo da evitare che l’umidità provochi la proliferazione di funghi e batteri.