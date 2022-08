La pelle lucida è generata, specialmente tra i 20 e i 30 anni, da fattori ormonali che originano un’eccessiva produzione di sebo da parte delle ghiandole. La zona del viso più ferita è la cosiddetta zona T ovvero cioè fronte, naso e mento, dove il sebo si forma di più, bloccando i pori e creando punti neri che con il tempo divengono brufoli.

Questi 5 rimedi diminuiscono il viso lucido: ecco cosa fare

Per rimediare bisogna da una parte stabilizzare la barriera cutanea verificando il lavoro delle ghiandole sebacee, dall’altra intervenire a posteriori con il make-up. Vediamo cinque modi su come provare a risolvere questo problema. Il primo è pulire il viso con ingredienti purificanti ma non aggressivi.

Infatti molti prodotti specifici per pelli grasse e miste, che sono quelle che hanno problemi di lucidità, sono troppo energici, abrasivi, e tendono a rimuovere lo strato superficiale di sebo, muovendo la pelle a crearne ancora di più, per equilibrare. L’ideale è utilizzare un ingrediente leggero e idratante ma allo stesso tempo anche detergente, come il miele. Noto fin dalla età antica per le sue caratteristiche antibatteriche e apprezzato in Giappone come «beauty food», l’estratto di pappa reale oltre a depurare contiene aminoacidi, vitamine e minerali che appoggiano l’idratazione.

Il secondo metodo è cercare creme idratanti a effetto mat. Svariati ingredienti e principi attivi danno alla pelle diversi tipi di idratazione, più o meno ricca e pastosa. Le pelli lucide devono ricercare creme idratanti con attivi “mattificanti”, cioè a effetto opaco.

Il terzo metodo molto utile è utilizzare maschere all’argilla. Specialmente l’argilla verde, purificante, da fare un paio di volte a settimana. Antitossica e riequilibrante, l’argilla assimila il sebo in eccesso riuscendo così a controllare le zone oleose e levare le impurità, evitando anche la comparsa di brufoli e imperfezioni. Anche se rimargina e purifica, i suoi oligominerali ottengono a regolare la produzione di sebo, asciugandolo senza risultare esageratamente aggressiva.

Il quarto metodo è usare il primer. Il problema di rimediare all’effetto lucido con il make-up è che sulle pelli grasse e miste il trucco dura poco e, quando si mescola al sebo, diventa oleoso. Ecco perché preparare la pelle con un primer, meglio se a effetto opacizzante, è importantissimo.

Infine, per le situazioni SOS bisognerebbe tenere in borsa, vicino ai fazzolettini da naso, anche quelli assorbi-sebo e anti-lucido. Ecco dunque come poter cercare di curare il problema della pelle lucida.