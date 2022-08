Se vuoi perdere 5 chili, dovresti camminare per questo tempo

Come fare per perdere 5 chili camminando? Il metodo è perseguibile con la sola attività fisica o bisogna equilibrare anche l’apporto di cibo? Non è necessario fare jogging per chilometri o sollevare pesi per perdere peso e stare in salute. Camminare è uno dei modi migliori e più semplici per bruciare calorie, stimolare il metabolismo e migliorare la salute.

Infatti, l’OMS raccomanda agli adulti di camminare per 10.000 passi al giorno per una migliore salute, ovvero circa 8, 6 chilometri. Ma se vogliamo effettivamente perdere peso, dovremmo provare a camminare per almeno 30 minuti al giorno. Questo è l’inizio per dimagrire. Possiamo anche dividere la camminata in due sessioni da 15 minuti e camminare a passo sostenuto. Se poi riusciamo ad aumentare il tempo e la velocità di camminata raggiungeremo prima l’obiettivo prefissatoci.

Quanto è necessario camminare per perdere peso?

Per perdere un chilo è necessario bruciare 3500 calorie. Quindi, se si vogliono perdere 5 chili, è necessario bruciare 35.000 calorie in più. Per mettere questo dato in prospettiva, ecco alcuni esempi. Camminando per 3,2 km al giorno e mangiando normalmente, possiamo aspettarci di perdere circa 5 chili al mese.

Camminando il doppio al giorno e mangiando come al solito riusciremo a raggiungere l’obiettivo dei 5 chili nel giro di due settimane o anche meno. Dipende sempre se rispettiamo i tempi di percorrenza. settimana. È chiaro che più si cammina, più calorie si bruciano e più si perde peso. Non c’è bisogno di camminare più di quanto si possa fare.

Perché camminare è un ottimo modo per perdere peso?

Camminare è uno dei modi migliori per perdere peso e mantenersi in salute. Non richiede attrezzature particolari o molto tempo e può essere praticata praticamente ovunque. In effetti, camminando si possono bruciare quasi tante calorie quante se ne bruciano facendo jogging, con un rischio di lesioni molto più basso.

Inoltre, è più accessibile e meno costosa di altre forme di esercizio, il che la rende un’ottima opzione per le persone di ogni età e livello di forma fisica. È anche un’attività a basso impatto che sollecita poco le articolazioni, il che la rende particolarmente adatta alle persone anziane o con problemi di salute. Camminare può aiutare a migliorare la salute generale e a ridurre il rischio di molte malattie e condizioni, tra cui malattie cardiache, ictus, diabete, pressione alta e alcuni tipi di cancro.

Qual è il modo migliore per perdere peso camminando?

Sebbene qualsiasi tipo di camminata faccia bruciare calorie e migliori la salute, è possibile aumentare ulteriormente il numero di calorie bruciate camminando a un ritmo più veloce. Questo può essere fatto camminando più velocemente o più a lungo. Un’andatura moderata è di circa 1 chilometro all’ora. Un’andatura più veloce fa bruciare più calorie, quindi cercate di camminare il più velocemente possibile senza compromettere la vostra tecnica. Cerchiamo di inserire un percorso con un leggero dislivello per potenziare la muscolatura, il fiato e favorire il dimagrimento.

Ecco alcuni esempi di diversi tipi di camminata e di quante calorie bruciano all’ora: