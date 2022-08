Agosto è il mese delle vacanze per eccellenza. In questo periodo però non va trascurata la potatura delle nostre amate piante, specialmente nel periodo del pre-ferragosto quando le temperature sono torride.

Ecco gli alberi, gli arbusti e le piante da potare dal 13 agosto

Agosto è il mese delle grandi pulizie per quanto concerne gli alberi e le piante da frutto.

Soprattutto se ci hanno già donato i loro migliori frutti. Rimuoviamo i rami che hanno fruttificato, potiamo le piante e procediamo applicando i prodotti naturali per proteggerle dall’attacco dei parassiti.

Le piante che di norma danno frutti in inverno come kiwi e pere vanno soltantosfoltite per salvaguardare la migliore esposizione ai raggi solari.Le rose andranno spuntate e ripulite per facilitare le prossime fioriture. Situazione molto simile per le piante che danno fioriture estese. In questo caso dovremmo rimuovere i fiori morti o appassiti perché potrebbero arrestare la crescita di quelli nuovi.

Siffatti giorni sono i migliori dell’anno per sfoltire le siepi in vista dei mesi freddi. Quindi regoliamone le grandezze e dotiamoci di cesoie per rimuovere le parti guastate o bruciate dal sole. La potatura che si fa ad agosto, dunque, è caratterizzata soprattuttodalla modellatura o anche dal controllo delle misure e correzioni strutturali.

Gli arbusti che si vanno a potare in estate hanno unicamente bisogno di ridurre a un metro tutti i rami di un anno, così facendo si stimola la fioritura. Allora vediamo quali sono le piante che hanno bisogno di una potatura dal 13 agosto in poi. Sicuramente il glicine e anche le rose rampicanti. Per attuare una buona potatura, si tagliano i gambi finali lasciando tre o quattro foglie sulla crescita della stagione in corso.

Gli steli di rampicanti come ad esempio il caprifoglio, sono di corta durata, perciòbisogna rimuovere alcuni di questi più vecchi in modo da evitare una base nuda con fiori solo nella parte sovrastante. Infine questo periodo è perfetto anche per la potatura del limone, vite e pero. Per farlo si dovrà rimuovere la nuova crescita in eccesso.

L’obbiettivo è quello di concretizzare uno spazio che consente a più luce e aria di entrare nell’albero. Questo soccorrerà molto il frutto nel maturare. Ecco dunque elencati le piante e gli arbusti migliori da potare nel periodo di agosto e specialmente in quello che va dal 13 in poi.