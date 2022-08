Oroscopo domani Branko, 11 agosto 2022: Ariete, Toro, Gemelli, Cancro

Ecco l’oroscopo per domani di Branko, giovedì 11 agosto 2022, rivolto ad Ariete, Toro, Gemelli e Cancro. Il famoso astrologo di RDS ci regala ogni giorno illuminanti anticipazioni astrologiche riguardo il futuro. Se volete conoscere le previsioni, i transiti dei pianeti e i segni più fortunati e sfortunati del momento, restate sintonizzati con noi. Ogni giorno vi racconteremo l’oroscopo per domani di Branko, tratto dal Calendario Astrologico.

Oroscopo domani Branko, 11 agosto: Ariete, Toro, Gemelli, Cancro

Ecco le previsioni astrali tratte dall’oroscopo per domani di Branko, rivolte ai primi quattro segni zodiacali.

Oroscopo domani: Ariete

Secondo l’oroscopo per domani di Branko domani Venere diventerà ruggente, la regina del tuo cuore. Dalle prossime ore ti risulterà impossibile resistere al richiamo dell’amore e della passione… anche se sei già impegnato. Naturalmente sarà un cielo più semplice per chi è libero da legami.

Previsioni astrologiche domani Branko: Toro

Domani Venere saluterà il segno del Cancro per trasferirsi in Leone. Da lì il pianeta comincerà a provocarti. Si tratterà, però, di una sfida sexy piuttosto che di un attacco personale. Sarai stuzzicato a commettere piccole trasgressioni, anche se abbastanza innocenti, soprattutto se sei single.

Previsioni domani Branko: Gemelli

Come anticipa l’astrologo Branko domani Venere approderà nel segno amico del Leone, dove si trova già il Sole, e formerà uno scatto prodigioso con Giove. Se non sei già felicemente innamorato, potrà succederti prima di quanto pensi, magari a Ferragosto con la Luna accanto a Giove.

Oroscopo domani: Cancro

Domani Venere traslocherà nel segno del Leone e si farà più concreta. Da qui in avanti i raggi solari e stellari assumeranno il colore dell’oro. Certo, gli ostacoli non mancheranno: i soldi non pioveranno dall’alto e dovrai impegnarti, per guadagnarteli.