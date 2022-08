Questo luogo si trova a un’ora da Roma: ideale per il relax

Roma è una delle città più belle d’Italia. Visitata tutto l’anno, la capitale ha sempre il suo fascino. Ma ci sono dei luoghi che si trovano vicino Roma che ne varrà la pena visitare! Ecco qui qualche esempio.

Cascate dell’Inferno

Partendo dal Grande Raccordo Anulare, la tangenziale che circonda Roma, potrete raggiungere questo luogo mozzafiato. Formello è un piccolo comune della città metropolitana di Roma Capitale e si trova a soli 30 minuti dal GRA. E’ una meta perfetta per una gita fuori porta partendo da Roma, soprattutto se pratichi con piacere il trekking ese ti piacciono le passeggiate nella natura. La Cascata dell’Inferno fa parte dello spettacolare Sentiero delle Porcineta, un percorso di crinale che segue i punti più alti dei rilievi circostanti e, attraversando suggestivi pascoli e boschi, termina proprio sul ciglio della forra di questa famosa cascata. Se sei un amante delle escursioni e del trekking, il Sentiero delle Porcineta e la Cascata dell’Inferno ti sorprenderanno per la loro bellezza.

Isola del Liri

A un’ora e mezza da Roma, in provincia di Frosinone, si trova Isola del Liriun comune perfetto per una gita fuori porta. La cittadina è divisa a metà da un fiume che nasce da una spettacolare cascata, chiamata La Cascata Grande, posta esattamente al centro della città. Proprio affianco alla cascata sorge il Castello Boncompagni, un palazzo storico, probabilmente di origine alto-medievale, classificato come monumento nazionale per la sua rilevanza storica. Nelle ore serali l’atmosfera di questa cittadina è particolarmente romantica e suggestiva, con luci artificiali che illuminano la cascata e un centro cittadino molto animato, soprattutto nelle serate estive. Un posto perfetto per fare un piccolo viaggio con la propria dolce metà. Per chi volesse fermarsi a cena è assolutamente consigliato uno dei numerosi ristorantini che offrono una vista mozzafiato sulla Cascata Grande.

Giardino di Ninfa

A poco più di un’ora dalla Capitale si trova uno dei luoghi più belli da visitare vicino Roma, il Giardino di Ninfa nel comune di Cisterna di Latina. Costruito sulle rovine dell’antica città medievale Ninfa, questo giardino botanico all’inglese dalla grandezza di otto ettari comprende al suo interno circa un migliaio di piante. Esso ed è attraversato da numerosi ruscelli d’irrigazione e dal fiume Ninfa. Il giardino è stato considerato dal New York Times come uno dei più belli al mondo ed è visitabile solo in alcuni periodi dell’anno: in primavera e in estate. A partire dal 1976 intorno al giardino è nata un’oasi del WWF che mira a proteggere la fauna del luogo. Il Giardino di Ninfa è un paradiso di biodiversità circondato dalle rovine dell’antica città che trasudano storia, perfetto per una gita fuori porta vicino Roma.