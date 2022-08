Questi cibi sono gli unici che puoi mangiare ogni giorno per stare bene

Questi cibi in elenco di seguito li puoi mangiare in modo moderato anche tutti i giorni poiché forniscono i nutrimenti necessari al benessere. I benefici di un’alimentazione sana ed equilibrata sono così tanti che sembra quasi un’ovvietà. Mangiare bene può migliorare i livelli di energia, aiutare a gestire il peso e persino ridurre il rischio di contrarre malattie croniche come le cardiopatie e il diabete di tipo 2.

Gli alimenti sani sono ricchi di vitamine, minerali e altri nutrienti essenziali per mantenere il corpo in equilibrio e salute. Il trucco consiste nell’assicurarsi di mangiare questi cibi nutrienti almeno cinque volte alla settimana, invece di affidarsi a snack come barrette di cioccolato o patatine per affrontare la giornata.

Questi cibi per colazione forniscono micro e macro nutrienti essenziali

Le noci sono un super-alimento e si possono mangiare tutti i giorni con moderazione. Sono particolarmente ricche di una serie di vitamine, minerali e antiossidanti come la vitamina E, il manganese e lo zinco. L’avena è un alimento perfetto per la prima colazione soprattutto se stiamo cercando di perdere peso. È ricca di fibre e proteine, vitamine del gruppo B e minerali come ferro e manganese.

Il cioccolato fondente sebbene piuttosto contestato, in realtà, è ricco di antiossidanti, che possono contribuire a ridurre il rischio di alcune malattie cardiache e il diabete di tipo 2. Inoltre, contiene una piccola quantità di caffeina in grado di aumentare i livelli di energia e i livelli di serotonina, infondendo fin da subito il buonumore.

I frutti di bosco sono un ottimo alimento da consumare ogni giorno, in quanto sono poveri di calorie ma ricchi di sostanze nutritive. I mirtilli, le fragole, i lamponi e le more sono particolarmente ricchi di antiossidanti e flavonoidi, che possono contribuire a ridurre l’infiammazione dell’organismo.

Pranzo e cena

Le uova sono una fantastica fonte di proteine, i nutrimenti essenziali per la costruzione e la riparazione del tessuto muscolare e per il metabolismo dei grassi. Inoltre, le proteine mantengono il senso di sazietà più a lungo, quindi sono un’ottima scelta se si sta cercando di perdere peso. Contengono vitamine del gruppo B, che aiutano a convertire il cibo in energia, e di ferro, importante per il trasporto dell’ossigeno nel corpo.

Alcuni degli alimenti più nutrienti che si possano mangiare sono le verdure a foglia scura. Ne sono un esempio spinaci, bietole, cavoli e germogli di broccoli. Una piccola porzione (circa 1 tazza) di verdura fornisce più del fabbisogno giornaliero di vitamine A e C, oltre a ferro e calcio. I fagioli sono un altro super-alimento ricco di sostanze nutritive e molto poco calorico, in quanto sono ricchi di fibre e una buona fonte di proteine, particolarmente importante per vegetariani e vegani.

Il tonno non solo è povero di calorie, ma contiene anche acidi grassi omega-3, che secondo le ricerche possono aiutare a prevenire le malattie cardiovascolari. Meglio alternare il consumo del tonno a quello del salmone, anch’esso ricco di proteine, acidi grassi omega-3 e altri grassi sani, vitamine del gruppo B e minerali come il selenio e lo zinco.