Se ami le spiagge sabbiose, ecco quelle più limpide in Sicilia

La Sicilia è una delle mete più scelte per le vacanze. Con le sue innumerevoli spiagge bianche e il suo mare cristallino, attira turisti da ogni parte del mondo. Vi presentiamo alcune delle spiagge più belle di tutta la Sicilia.

Spiaggia di San Lorenzo, Noto

iamo in un tratto di costa molto affascinante. Qui i grandi spazi si alternano a piccole insenature e la sabbia chiara viene bagnata da un mare turchese, con un fondale e degli accessi comodi, adatti anche a bambini. Siamo appena fuori dalla riserva naturale di Vendicari. Secondo alcuni, questa spiaggia ha delle caratteristiche simili a quelle caraibiche. Per questo motivo, si è guadagnata il soprannome di Caraibi di Sicilia. Siamo a 5 chilometri da Marzamemi e a 20 chilometri da Noto, lungo la costa meridionale della Sicilia. I fondali bassi incontrano sabbie chiare e granulose, bagnate da un mare turchese. Più a nord si trova il tratto roccioso della costa, proprio al confine con la Riserva di Vendicari. Qui il mare è più profondo e il paesaggio più selvaggio. Dal punto di vista della bellezza, la spiaggia di San Lorenzo presenta le stesse caratteristiche di Vendicari, pur non rientrando nella stessa riserva.

San Vito Lo Capo, Trapani

Le spiagge di San Vito Lo Capo regalano splendidi paesaggi, acque cristalline e ore di straordinario relax. Ci troviamo nel Trapanese. Il mare è limpido, il contesto è affascinante. Un vero e proprio trionfo della natura, che incontra un’offerta enogastronomica imperdibile. La prima in elenco è, naturalmente, la spiaggia di San Vito Lo Capo, quella in paese. Nel 2020 ha ottenuto una Bandiera Verde da parte dei pediatri italiani. L’acqua è trasparente, non vi sono correnti e la sabbia è dorata.

Mondello, Palermo

All’ombra di Monte Pellegrino, il gigante che veglia su Palermo, c’è una delle località più amate del capoluogo. La sua spiaggia è meta irrinunciabile per l’estate, con la sabbia e il golfo che rappresentano una celebre immagine da cartolina. La fama di Mondello borgo marinaro è innegabile. La sabbia e fine, l’acqua bassa. Prima di arrivare alla spiaggia, si cammina tra le ville in stile Liberty, una delle maggiori espressioni dell’Art Nouveau in Italia. Ci sono, poi, le barchette ormeggiate, un paesaggio tradizionale, ma che non perde mai il suo fascino. Mondello borgo marinaro è, ancora oggi, un luogo in cui a tratti il tempo sembra essersi fermato. Raggiungerla in auto da Palermo è davvero molto semplice, bastano solo 15 minuti di macchina.