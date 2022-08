Hotel più belli in Sicilia? nessuno lo sa, a sono questi: la lista

La Sicilia è una terra visitata ogni anno da centinaia di persone, che decidono di trascorrere in questo luogo splendido ed idilliaco, le loro vacanze. Ma ecco qui gli hotel più belli dove potrete soggiornare.

Hotel Mea, Lipari

Situato nel cuore dell’arcipelago delle Eolie, a Lipari, l’hotel Mea è un’oasi di relax e comfort. Con la sua bellissima veduta sul mare della baia di Marina Lunga e della rocca del castello, l’hotel è una delle strutture più ricercate ed esclusive delle Isole Eolie. Design di classe che unisce in un ambiente raffinato ed elegante lo stile della cultura occidentale e orientale. Il Mea è un hotel adatto a coloro che amano lo stile eoliano caratterizzato dal bianco e dai terrazzi circondati da colonne. Le 37 camere garantiscono la più assoluta privacy e tranquillità. Le camere sono spaziose ed eleganti con vista sulla baia o sul rigoglioso giardino interno ricco di limoni e olivi. Arredate in stile moresco dispongono anche di un patio o di un balcone arredato dove è possibile rilassarsi immersi nella natura.

Belmond Villa Sant’Andrea, Taormina

L’hotel è situato su una pittoresca spiaggia di sabbia chiara dominata da un promontorio scosceso, che condivide con un paio di altri hotel. Anche se si accede da una strada costiera trafficata, si trova ben al di sotto della strada e non c’è rumore del traffico. L’hotel offre un servizio navetta gratuito ogni ora fino al suo hotel gemello, il Timeo, a Taormina, rendendo Sant’Andrea la scelta ideale per chiunque desideri combinare il tempo in spiaggia con visite turistiche, shopping e pause nei ristoranti in città. Sant’Andrea è intriso di classe e stile tradizionale, senza mai essere pretenzioso o obsoleto. Sebbene sia un hotel abbastanza grande, l’atmosfera che si respira è intima e personale. La villa originale del 1919 costituisce il nucleo dell’hotel, con opulenti pavimenti e scale in marmo. Il personale, attento, efficiente, cortese e accogliente, è sempre a disposizione degli ospiti per rendere ogni soggiorno unico e indimenticabile.

Verdura Resort, Sciacca

Il Verdura Resort è perfettamente integrato con il paesaggio circostante rispettandone l’armonia. Situato in una valla sulla costa meridionale, il resort è immerso in aranceti e uliveti che riempiono l’aria con il loro profumo. Anche in questo resort è impossibile non rilassarsi. Nuotate nelle acque della piscina infinity o passeggiate lungo la meravigliosa spiaggia. Il resort dispone di 168 camere, 32 suite e tre ville suite, tutte progettate da Olga Polizzi e dall’architetto Flavio Albanese. Le sistemazioni sono elegantemente arredate e sfoggiano dettagli tradizionali e colori ispirati al paesaggio siciliano. Alcune camere vantano una spettacolare vista sul Mediterraneo. Le tre ville, oltre ad avere viste mozzafiato, dispongono anche di piscine private e eleganti spazi interni ed esterni.