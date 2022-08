Il timore è una sorta di derivazione della paura, una delle sensazioni più naturali e “antiche” dell’animo umano, ma anche animale, in quanto evidenzia la capacità di evitare o aggirare una condizione di pericolo, ed è naturalmente correlata al concetto di spirito di sopravvivenza. Essere timorosi è una sorta di parte sospettosa della paura, che si manifesta quando percepiamo qualcosa che potrebbe effettivamente essere legato ad un concetto di rischio o pericolo. Al netto della situazione, esistono personalità e quindi segni zodiacali tradizionalmente più timorosi rispetto ad altri. Quali sono gli uomini più timorosi?

Questi sono gli uomini più timorosi dello zodiaco. Lo sapevi?

Scorpione

Scorpione non è un “fifone”, ma spesso è eccessivamente prudente, essendo costantemente spaventato dai rimpianti. Ecco perchè non è assolutamente un impulsivo, inevitabilmente quando prende una decisione la sua mente inizia a sviluppare una serie di pensieri particolari. Per il resto “annusa” bene il rischio anche se a volte è troppo prudente.

Acquario

Acquario spesso non si sente all’altezza nei contesti sociali, e in molti casi tende a sottovalutarsi. Ha costantemente bisogno di supporto mentale, perchè una delle principli paure è quella legata al concetto di solitudine. Non vorrebbe mai restare completamente solo.

Capricorno

Il timore di sentirsi inadeguato se non addirittura “inutile” è relativamente costante nella vita del Capricorno che sembra essere fatto apposta per sfondare. E’ un profilo competitivo, perfezionista e raramente soddisfatto. Quandoo non è soddisfatto delle proprie azioni tende a “farsi una marea di problemi”, spesso anche dal nulla. Capricorno dovrebbe imparare ad accettarsi un po’ di più.