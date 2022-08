Oroscopo Paolo Fox domani, 13 agosto 2022: Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci

Torniamo con il nostro appuntamento astrologico di ogni giorno per raccontarvi l’oroscopo di Paolo Fox di domani sabato 13 agosto 2022. Il popolare astrologo de I Fatti Vostri ci svela, come sempre, alcune preziose anticipazioni riguardo il futuro e rivela i segni zodiacali più fortunati e quelli meno fortunati della giornata. Ecco le previsioni tratte dall’oroscopo di Paolo Fox per domani, rivolte a Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci.

Oroscopo Paolo Fox domani, 13 agosto: Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

Curioso di scoprire come sarà l’amore, il lavoro e la salute secondo le previsioni astrologiche del popolare astrologo di Rai2? Leggi il seguente oroscopo per domani, dedicato ai quattro segni finali dello zodiaco!

Oroscopo domani: Sagittario

Secondo l’oroscopo di Paolo Fox domani la Luna sarà in aspetto dissonante. Ti aspettano 48 ore un po’ sottotono. Niente in confronto al bellissimo periodo che stai vivendo. Già da lunedì ritroverai energia e vitalità e potrai riprendere in mano i progetti ambiziosi su cui stai lavorando. Giove a favore ti regalerà presto una bel premio nel lavoro. Un cielo che promette emozioni intense anche in amore, nei rapporti con gli altri. Le persone non saranno indifferenti al tuo fascino.

Previsioni astrologiche Paolo Fox domani: Capricorno

Domani, approfittando della bella Luna e del nuovo transito di Venere, potrai provare a ritrovare un migliore equilibrio in amore. Negli ultimi tempi è mancato il tempo da dedicare al rapporto di coppia. I cuori solitari dovrebbe iniziare a guardarsi attorno. Tutto l’impegno e il sudore che stai riversando nel lavoro, sarà molto presto ripagato con una bella vittoria. Sii fiducioso. Attenzione alle questioni legale e finanziarie.

Previsioni Paolo Fox domani: Acquario

Come anticipa l’astrologo Paolo Fox domani continuerai a sentirti carico di elettricità. Hai tante idee per la testa, molti progetti che vuoi realizzare. Attenzione a non trasformare questa frenesia in noia in amore. Specie ch ha una relazione di vecchia data potrebbe sentire il bisogno di qualche novità. Del resto, anche nella coppia è indispensabile crescere e tenere il passo dell’altro, altrimenti si resta indietro e sono guai! Cerca , in ogni caso, di usare cautela nei rapporti amorosi: ricordati che Venere è in opposizione!

Oroscopo domani: Pesci

Domani e dopodomani ti aspettano due giornate incredibili, illuminate dalla Luna nel segno. Sii prudente in amore, che in questo periodo sei particolarmente attratto dalle complicazioni sentimentali. Sei molto sensibile al fascino di chi è avvolto da mistero o da ambiguità. I separato da poco dovrebbero smetterla di sentirsi delle vittime e ricominciare a mettersi in gioco, con più fiducia.