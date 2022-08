Se le lame del frullatore non funzionano, non buttarle: affilale così

Se ti sei accorto che le lame del frullatore non funzionano bene, non buttarle via subito! Esiste un modo naturale e a costo zero, per affilarle con facilità. Di cosa avrai bisogno? Di alcuni gusci d’uovo! Continua a leggere l’articolo e scoprirai il trucco per fare tornare le lame del tuo frullatore affilate e taglienti come un tempo.

Come affilare le lame del frullatore che non funzionano più

Quando le lame del frullatore hanno perso il loro filo, non riescono a tagliare più bene gli alimenti. Questa, però, non è una ragione buona per liberartene e sostituirlo con un modello nuovo. Forse non lo sai, ma esiste un metodo semplice ed economico per affilare le lame, ricorrendo a un ingrediente che conservi in cucina: i gusci d’uovo.

Come fare? Dovrai prendere i gusci e sciacquarli sotto l’acqua corrente fresca. Poi, basterà sistemarli nel frullatore, solo dopo però esserti assicurato che sia pulito e senza tracce di cibo. Ricopri quindi i gusci d’uovo con l’acqua. Chiudi con il coperchio e aziona il frullatore alla velocità minima.

Lascia triturare le lame finché i frammenti solidi non saranno spariti e si sarà formata una miscela liquida. Spegni infine l’apparecchio, togli il coperchio e il gioco è fatto! Le lame del frullatore siano più affilate rispetto a prima, pronte a essere utilizzate nuovamente.

Ecco perché i gusci d’uovo affilano le lame del frullatore

I gusci d’uovo sono composti da un minerale prezioso, il carbonato di calcio. Un guscio normale, di dimensioni medie, può contenerne fino a 800 mg. Il calcio, insieme agli altri minerali presenti nei gusci, forma una vera e propria barriera protettiva per le uova contro batteri e altri agenti esterni. Può apparirti strano, eppure è proprio grazie allo loro particolare composizione che i gusci sono in grado di affilare le lame del frullatore, in maniera tanto efficace quanto potrebbe fare una pietra.

D’ora in avanti, siamo sicuri, non butterai più nei rifiuti i gusci, una volta cucinate le uova. Dopo avere scoperto la loro ricchezza, troverai infiniti modi di riciclarli. Per esempio, quando avrai finito di affilare le lame del tuo frullatore, potresti recuperare la poltiglia di gusci e acqua ottenuta e cospargerla in giardino. In questo modo, terrai lontano le lumache dal tuo orto e, unite al terriccio, concimerai le piante.