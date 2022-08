Il mondo delle criptovalute è sostanzialmente nato in concomitanza con lo sviluppo finale di Bitcoin, che è considerata per l’appunto la prima valuta basata sul concetto di crittografia in assoluto, rappresentando “l’apripista” delle valute non centralizzate e quindi non sottoposte ad alcun genere di controllo da parte di autorità centrali. Le criptovalute, quindi anche Bitcoin hanno quasi da subito avuto gli “occhi addosso” da parte di numerosissimi investitori ma anche semplici curiosi, anche se non si tratta di una forma di valuta vera e propria proprio perchè non è considerabile “moneta” a tutti gli effetti, essendo completamente digitale e la proprietà di una determinata di una forma di criptovaluta può essere dimostrata solo attraverso la crittografia.

Mondo Crypto

Bitcoin resta la crypto di riferimento nel contesto finanziario mondiale, che serve anche per valutare e controllare l’intero contesto. Il funzionamento di Bitcoin è basato su un sistema di computer collegati sulla medesima rete, che operano su un sistema decentralizzato. Questi sviluppano un’azione denominata mining, ossia “estrazione”, in quanto l’operazione risulta essere simbolicamente simile ad una estrazione di metalli preziosi, azione che determina lo sviluppo di ricompense in “token”, denominati BTC. Il tutto viene gestito attraverso un ecosistema dotato di blockchain, una forma di libro mastro.

Ecco quanto varrà Bitcoin il prossimo mese: le previsioni pazzesche

Bitcoin è in fase di ripresa dopo una prima parte di 2022 piuttosto problematica: dopo aver “toccato” i 67,600 dollari lo scorso anno per un singolo token BTC, il valore è crollato a causa di una serie di eventi anche non direttamente imputabili al contesto delle criptovalutute, fino a scendere ben al di sotto dei 20 mila dollari, qualche settimana fa, mentre pochi giorni fa la valuta è ritornata a “toccare” i 24 mila dollari, facendo registrare un incremento di oltre il 24 % rispetto al mese scorso. Secondo gli analisti questo dato è “spiegabile” dalla situazione finanziaria internazionale che è in crisi ed in particolare con l’aumento dell’inflazione.

Secondo i medesimi analisti il valore nel giro di altri 20-30 giorni supererà i 35 mila dollari.