Nella lingua italiana esistono tantissimi termini che sono utilizzati per indicare comportameni o azioni molto specifici, e molti di questi sono inerenti a formazioni caratteriali neanche così infrequenti. Il termine “piacione” sembra essere abbastanza recente nella sua applicazione ed indentifica un atteggiamento atto risultare accattivante, spinto dal voler piacere a tutti i costi, spesso volendo anche risultare accattivante ed interessante. E’ una caratteristica che anche culturalmente vede sopratutto gli uomini svilupparla, sopratutto con fini seduttivi o legati al flirt. Insomma, ad alcuni piace dare l’idea di essere effettivamente “fighi”. Quali sono gli uomini piacioni secondo lo zodiaco?

Gli uomini “piacioni” dello zodiaco. Attenzione a loro!

Cancro

L’uomo Cancro non fa il piacione per conquisate sentimentalmente gli altri, in quanto le velleità sono sopratutto motivate dalla volontà di farsi accettare in un contesto, sopratutto se è nuovo. Insomma non si tratta del profilo con l’autostima più alta, ma questo atteggiamento può sicuramente contribuire a cambiare almeno in parte le cose.

Pesci

Decisamente votato al romaticismo, l’uomo Pesci non ama stare al centro dell’attenzione ma essere “piacione” costituisce non una scelta, ma il naturale modus operandi di quest’uomo quando è inteeressato a qualcuno. Pesci ama “sondare il terreno” magari facendo anche ricorso ad una sana ed autentica autoironia così da risultare “alla mano”.

Leone

Non poteva mancare l’appello un Leone, che a dispetto di quanto si possa pensare, fa il piacione in modo “altruista” per fa ridere gli altri e per stemperare la tensione. Raramente è inopportuno, anzi è molto partecipativo e sa come mettere a proprio agio le persone.