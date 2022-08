Ecco come insegnare al tuo cane di non saltare sulle persone

Chi ha un cane sa molto bene quanto sia necessario impartirgli una buona educazione. Quante volte capita che il tuo cane ti salti addosso? Capita spesso un cane è sovreccitato e si emoziona eccessivamente, per cui non controlla le proprie reazioni e fa le feste in maniera molto effusiva non solo a te, ma anche agli sconosciuti. Ma come possiamo fare ad insegnargli il contrario?

Perché il cane ti salta addosso?

L’educazione è uno degli aspetti fondamentali per una buona convivenza e anche per la corretta salute del tuo cane. Il cane, soprattutto quando è cucciolo, è come un bambino piccolo che deve essere educato. Ma perché alcuni cani fanno le feste saltando addosso? In generale si tratta di un comportamento tipico dei cani che da cuccioli si comportavano così e ai quali non è stato insegnato a non farlo. Se gli hai permesso di saltarti addosso sin dal suo arrivo in casa senza cercare di correggere il comportamento o fargli perdere l’abitudine, l’animale lo vedrà come qualcosa di normale e corretto e sgridarlo non farà altro che confonderlo.

Come insegnargli a non saltare di sopra

Per evitare che lo faccia, però, è molto importante intervenire quando è ancora cucciolo o non appena arriva in casa e ti ricordiamo che nel caso di un cane adulto che ha questo vizio dovrai avere molta pazienza. I cani sono animali tendenzialmente testardi, per cui se hanno imparato che saltare addosso alle persone è positivo perché ricevono carezze o premi quando lo fanno dovrai trovare il modo per insegnargli a cambiare atteggiamento. Ignorarlo non serve, soprattutto se desideri una convivenza positiva e serena. Tutte le persone che vivono sotto lo stesso tetto o tutta la famiglia devono comportarsi allo stesso modo, altrimenti sarà pressoché impossibile correggere il comportamento. Di conseguenza bisognerebbe seguire alcuni consigli per comportarsi in maniera adeguata. Per questo infatti:

Premialo quando si avvicina a te tranquillo

Lascia che ti annusi quando torni a casa, ma solo se non ti salta addosso

Accarezzalo e fagli i complimenti quando è tranquillo

Non lo sovreccitare

Non farlo giocare in maniera brusca

Non lasciare che ti salga addosso

Il modo migliore per addestrare qualsiasi cane è con il rinforzo positivo, perché con questo metodo non si usano solo premi golosi, ma anche carezze e complimenti. Tenete a mente che il vostro legame non viene rafforzato dal premio in cibo. Il cane è un animale socievole che ha bisogno di compagnia e ricompense per sentirsi apprezzato e imparare come comportarsi. Quale miglior ricompensa se non una carezza da parte del padrone?