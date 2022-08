Se regoli il frigo a questa temperatura manterrai il cibo fresco e ben conservato

È indispensabile imparare a regolare il frigo alla temperatura giusta per avere sempre il cibo fresco e ben conservato. Si tratta dell’elettrodomestico di casa più sfruttato in assoluto, in funzione 24 ore su 24, per mantenere alimenti, bevande e, talvolta anche farmaci, integri. Regolare il termostato in modo corretto, a seconda della stagione, non permette solo di salvaguardare la freschezza del cibo, ma anche di risparmiare sulla bolletta. Non basta impostare una temperatura per tutto l’anno. Bisogna tener conto di più fattori, tra i quali la stagione, l’ambiente in cui l’apparecchio è installato, gli sbalzi termici.

Regola il frigo a questa temperatura manterrai il cibo fresco

Come regola d’oro da tenere a mente, la temperatura del frigo va regolata da un minimo di +4°C a un massimo di +6°C. Impostare il termostato sotto i +4°C potrebbe provocare la formazione delle brina dentro il frigorifero. Al di sopra dei +6°C potrebbe deteriorare le proprietà organolettiche del cibo e fare proliferare batteri, germi o muffe. Per quel che riguarda il freezer la temperatura ideale va da un minimo di -21°C a -18°C al massimo e stai certo che gli alimenti surgelati resteranno integri.

Le stagioni possono influire sul funzionamento del tuo frigo. Un’estate, se il caldo è molto, o in un inverno particolarmente rigido, possono richiedere una diversa temperatura. Molto dipenderà dal locale in cui è collocato l’elettrodomestico, dall’uso di climatizzatore o del riscaldamento. Durante la stagione calda si può abbassare il termostato di uno o due gradi, se la stanza è molto calda, mentre in inverno potresti alzarlo di un grado. Se invece la temperatura dell’ambiente rimane più o meno sempre la stessa, senza sbalzi termici, l’ideale sarebbe lasciare il termostato regolato alla stessa temperatura.

Trucchi per mantenere costante la temperatura del frigo