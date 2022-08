Le formiche in casa, specialmente in primavera e in estate, sono molto comuni. Non è un problema di sanità, così come non è un problema di prossimità al giardino ed infatti, sfortunatamente, ci posso essere attici infestati così come case di campagna. Quelle che si generano nelle case sono delle vere e proprie colonie che si raccolgono in stanze precise: un bagno, un angolo del salotto o la cucina.

La cucina è ovviamente il luogo più apprezzato dalle formiche, che vengono attirate dal cibo presente nelle dispense, dal cestino dell’umido sotto il lavabo o magari da qualche piatto non precisamente pulito. Non esiste un cibo che possa incoraggiare il sopraggiungere delle formiche, anche se apprezzano tanto le sostanze zuccherine.

Le invasioni delle formiche sono molto fastidiose e purtroppo sono difficoltosi da prevenire. Non è bastante avere tutto pulito, perché certe volte ne bastano un paio entrate per caso, magari arrivate tramite un piccolo vaso di fiori o una finestra aperta, per attirare la colonia. Oggi vedremo 3 trucchi da poter usare per allontanare le formiche da casa.

Addio formiche con questi 3 trucchetti infallibili: provare per credere

Il primo trucco prevede l’utilizzo dell’aglio. Mettete a macerare alcuni spicchi di aglio nell’acqua insieme al peperoncino, ciò vi permetterà di conseguire un composto naturale valido da sfruttare anche sulle piante, in grado di allontanare afidi e insetti. Spruzzate il composto sui muri e negli angoli. Seguite la direzione delle formiche: solitamente è facile avvistarle intorno alle finestre.

Il secondo trucchetto prevede l’uso del borotalco. Spargete del talco sulle zone di casa dove avete avvistato le formiche aiuterà ad allontanarle senza danni. È la soluzione perfetta per gli angoli nascosti, le finestre e i davanzali. Aggiungete la forza delle spezie: pepe, cannella, chiodi garofano, peperoncino possono essere impiegati in linea retta sulla superficie, per la preparazione di un pot pourri fai da te, oppure versati in un composto spray.

Infine, l’ultimo trucchetto l’uso di oli essenziali. l’olio essenziale, a differenza delle essenze profumate, è ecologico, pieno di proprietà terapeutiche e ha tantissimi usi. Uno dei più utilizzati è l’olio essenziale di lavanda, ideale per le pulizie.

Ecco dunque i migliori trucchetti per allontanare le formiche da casa, usateli e vedrete che ve ne libererete abbastanza presto.