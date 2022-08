Nessuno lo sa, ma ecco perché questo è il miglior albero da frutto per agosto

Uno fra i migliori alberi da frutto che può regalare enormi soddisfazioni in agosto, è il susino. Quando l’estate raggiunge il suo culmine, cresce la frenesia nel frutteto. Questo periodo dell’anno è decisamente il più proficuo e ci ripaga di tutti gli sforzi compiuti nei mesi precedenti. In agosto si possono raccogliere molti frutti, come le mele, le pere, le pesche, le albicocche e non per ultime le deliziose susine.

Il migliore albero da frutto per agosto

Nel mese di agosto sono molti gli alberi da frutto che producono generosi e succulenti frutti. Fra questi, un’attenzione particolare la merita il susino, una pianta piena di qualità sorprendenti, non sempre riconosciute. Appartenente alla famiglia delle Rosacee, di susini in natura esistono molte varietà. La più diffusa in Europa è la Prunus Domestica, la pianta dai classici frutti viola e gialli.

Perché il susino è un albero da frutti fra i migliori per agosto? Si tratta di una pianta molto più resistente e adattabile, rispetto ad altre. Il susino sopporta piuttosto bene anche le temperature basse, tipicamente invernali, e le gelate. È una pianta in grado di adattarsi ai terreni diversi e può sopravvivere perfino all’asfissia radicale e alla cloroso ferrica.

Il susino fiorisce tardi, per questa ragione produce i suoi frutti in estate avanzata. Non richiede particolari attenzioni. È un albero da frutto che necessita di una potatura leggera dopo la raccolta delle susine e una a fine inverno, per favorire la successiva produzione dei frutti.

I frutti del susino: ecco perché è il migliore albero da frutto

Come si chiamano i frutti del susino? Non tutti sanno che la susina è prodotta dal Prunus Salicina e ha origini asiatiche. La prugna, invece, deriva dal Prunus Domestica di origine europea. In genere, con il termine susine ci riferiamo ai frutti gialli, mentre chiamiamo prugne quelli viola. In qualche regione del paese, però, i frutti violacei, se non sono essiccati, vengono chiamati susine, proprio come quelli colore oro.

A parte queste differenze legate al nome, susine e prugne sono frutti pieni di benefici. Sono ricchi di vitamina A, di fibre, sali minerali, di difenilsatina, una sostanza che stimola la funzione intestinale. Aiutano nei casi di stanchezza persistente, sono energizzanti, depurativi e diuretici. La polpa è particolarmente ricca di antiossidanti, tra i quali i flavonoidi e i polifenoli. La susina gialla abbonda di fibre, mentre la prugna violacea contiene più antiossidanti. Quando essiccate, le prugne sono ancora più ricche di nutrienti, ma anche di calorie.