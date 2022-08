Molti stereotipi negativi sono tutt’ora molto presenti ed esistenti legati al mondo femminile, e tra quelli ancora oggi purtroppo diffusi è costituito dalla “donna acida”, che costituisce una realtà esistente, in quanto il concetto di acidità permane per tutte le tipologie di persone ma che spesso viene associata proprio alle donne. Una personalità acida è solitamente pungente, spesso caustica nelle risposte e nei modi di fare, manifestando quindi una tendenza che è opposta ad una dolce e disponibile. Ma se molti possono indubbiamente “giustificare” questa acidità, esistono comunque donne che tendenzialmente sono più acide di altre.

Le donne più acide! Secondo lo zodiaco sono queste 3!

Cancro

E’ una donna che non dovrebbe trovarsi in questa lista in quanto ha un atteggiamento accomodante, quasi passivo e sicuramente non “cattivo” o caustico “di base”. Ma è il modo in cui reagisce che manifesta una certa acidità sopratutto se si interfaccia a questa donna nel modo sbagliato a farla percepire come tale.

Capricorno

Tutto in teoria può causare una forma di “acidità caratteriale” nel mondo della donna Capricorno, che del resto non è famosa per “tenersi niente dentro”, quindi se considera necessario questo comportament, la Capricorno non si fa problemi a rispondere in modo molto piccato.

Vergine

Considerata una donna dal carattere “difficile” anche perchè acida, in quanto non ama essere trattata con sufficienza, in realtà si tratta prevalentemente di una reazione, molto controllata che adopera in situazioni molto specifiche. La Vergine in realtà non è acida “di natura” ma lo diventa nel corso del tempo.