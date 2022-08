Tutte le abitazioni sufficiientemente moderne sono dotate naturalmente di una o più spesso varie forme di pavimento, generalmente costituito da una superficie liscia e piana, molto spesso formata da tipologie di materiali sufficientemente resistenti e adatte a scopi precisi. Ceramica, calcestruzzo, Parquet, Gres, Cemento, Granito, sono solo alcuni materiali tra i più diffusi per i pavimenti, che in molti casi vengono scelti per essere resistenti ma anche di un certo impatto estetico. Indifferentemente dalla tipologia e dalla posizione delle superifici ricoperte dai pavimenti, renderli lucidi da indiscutibilmente l’idea di pulizia ed ordine.

Questo trucco geniale e naturale ti farà avere pavimenti lucidi

I pavimenti adibiti per l’uso interno sono generalmente costituiti da ceramica o cemento, e a dispetto della diversità, esistono prodotti spesso specificamente adibiti alla pulizia dei pavimenti, mentre appare più difficile renderli adeguatamente lucidi. Un pavimento in gres porcellanato, che costituisce la normalità nei contesti moderni può essere tuttavia lucidato con qualche trucco di facile applicazione.

Uno di questi richiede una soluzione da apporre dopo aver preventiivamente pulito accuratamente il pavimento. Basta riempire un secchio d’acqua (circa 3 litri) sufficientemente calda, nel quale andrà sciolto una dose discreta di sapone di Marsiglia solido (ma va bene anche quello liquiido) oltre ad una quantità di alcol corrispondente ad un tappo di detersivo. Il tutto andrà miscelato accuratamente prima di essere “steso” sul pavimento utilizzando un panno in microfibra.

Il cotto richiede più attenzioni: consigliabile usare una mistura formata da un bicchiere abbondante di aceto, la stessa quantità di alcol etilico e un paio di cucchiai di sapone per piatti, il tutto in mezzo secchio di acqua. Questa soluzione necessita una adeguata risciacquatura una volta ultimata la prima passata.

Il parquet è indubbiamente molto delicato. In un contenitore corrispondente ad uno spruzzino colmo di acqua calda ma non bollente va aggiunto un cucchiaio di olio d’oliva, uno di aceto bianco e qualche goccia di olioe essenziale. Il composto potrà essere spruzzato direttamente sul parquet, dopo averlo spolverato adeguatamente e “steso” con un panno in microfibra.