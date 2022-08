L’impatto che ha avuto Bitcoin nel mondo della finanza globale non è stato pienamente compreso e soprattutto “accettato” da ogni tipo di entità, paese e autorità, in quanto l’arrivo della valuta sviluppata dal tutt’ora sconosciuto Satoshi Nakamoto ha ufficialmente scaturito la nascita delle criptovalute, e ancora oggi Bitcoin continua ad essere quella più acquistata e venduta nonchè mantiene uno standard di tutte le criptovalute.

Bitcoin, ecco le previsioni del prossimo mese: “da togliere il fiato”

Bitcoin è stato a lungo qualcosa di misterioso, che ancora oggi risulta difficile comprensione nel funzionamento da parte di molti. Anche se contiene il suffisso valuta non è considerabile propriamente tale in quanto rappresenta una forma di risorsa economica che è al di fuori del controllo di qualsiasi autorità ed ente centrale.

Si tratta in ogni caso di una forma di risorsa digitale, ossia una moneta virtuale fatta non di carta, ma di codici informatici che sono protetti e sono basati attraverso la crittografia. Le “monete virtuali” sono costituite in forme di “ricompense” denominate BTC, che sono “estratti” attraverso un lavoro di una quantità importante di computer collegati tra loro “nodi).

Il 2022 per tutte le criptovalute non è stato “positivo”, e anche Bitcoin ha dovuto confrontarsi con un netto calo del valore, che come per tutte le valute basate su crittografia non è gestito o determinato da enti centrali, ma semplicemente dalla richiesta del mercato. Più acquistano BTC, maggiore è il valore, di contro a fronte di vendite cospicue, il valore scende.

La valuta sta lentamente recuperando dopo essere andata “sotto” ai 20 mila dollari di valore nelle prime fasi dell’estate, oggi è valutata approssimativamente 24 mila dollari, e secondo molti si tratta del primo passo verso un nuovo rilancio, sopratutto in vista della situazione legata all’inflazione, fenomeno che fa perdere il “valore” del denaro, e che tende a rappresentare un problema serio sopratutto per le nazioni in maggiore difficoltà, come il Venezuela che sta seriamente pensando di adottare Bitcoin come valuta ufficiale.

Secondo i più ottimisti a partire dal prossimo mese Bitcoin potrebbe effettivamente ritornare a “volare”, superando i 35 mila dollari.