Tutti almeno a tratti abbiamo sperimentato per alcuni periodi di tempo la solitudine, condizione che porta ad estraniarci fisicamente ma anche solo mentalmente da un contesto popolato dai nostri simili. Ovviamente la decisione può non essere figlia della nostra volontà, ma in ogni caso ogni persona gestisce la propria solitudine in maniera molto personale. Se per molti rappresenta una normalità trascorrere del tempo senza percepire nessuno intorno, sono comunque molti i profili che soffrono la solitudine. Secondo lo zodiaco si tratta soprattutto dei seguenti segni che di fatto, sono quelli più “allergici” anche solo in relazione di concetto di solitudine.

I segni che soffrono la solitudine! Quali sono per lo zodiaco?

Sagittario

Sagittario non soffre da solo, ma sopratutto perchè ha un enorme controllo sulla propria psiche ed ha un grande spirito adattivo. Ma questo non significa che preferiscano stare da soli: Sagittario evidenzia infatti una tendenza malinconica che prevade quasi subito sopratutto quando la solitudine rappresenta una condizione “non voluta”, per così dire.

Pesci

Anche Pesci è relativamente abituato alla solitudine, che resta il contesto perfetto quando si sente fuori luogo. Pesci non si fa problemi ad estraniarsi anche fisicamente quando le cose vanno male. Ma questo non significa che ami la solitudine in senso effettivo, anzi vorrebbe spesso essere più partecipativo e al centro dell’attenzione, ma spesso questo non si nota “dall’esterno”.

Leone

Leone soffre quasi fisicamente nel non avere i riflettori puntati addosso. E’ un segno che ama la compagnia, e una vita da solo non è degna di essere chiamata tale secondo il Leone. Si tratta di un’esagerazione ma fino ad un certo punto: anche se Leone non è un segno votato alla depressione, se costretto a restare solo cambia completamente.