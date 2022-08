Ecco i paesi più economici per fare un viaggio last minute ad agosto

Agosto è quasi arrivato al capolinea, ma ancora molte persone stanno per partire per le vacanze estive. Questo è il periodo migliore per viaggiare, anche per organizzare delle vacanze last minute. La destinazione giusta, infatti, ci permette non solo di non pagare il classico sovrapprezzo agostano, ma addirittura di risparmiare, in agosto. Ecco qui i paesi più economici dove partire!

Creta, Grecia

Creta è una delle destinazioni più belle e gettonate dell’estate, raggiungerla a fine agosto o a settembre è un’ottima idea per visitarne le spiagge e per spendere molto meno dei mesi precedenti in voli e soggiorni. Da Roma e Bari ci sono offerte a partire da 29 euro a tratta. Ci sono ottime offerte per volare nelle più belle isole greche spendendo poco.

La Sicilia, Italia

Da sempre considerata come una delle mete prescelte per le vacanze estive. Questo soprattutto a fine agosto, quando la presenza dei turisti inizia ad affievolirsi, in questo modo avrai anche modo di esplorarla senza troppo caos. La bella Sicilia ha tutto quello che si può chiedere a una destinazione a settembre. Troverete ottimo cibo, mare cristallino, zone archeologiche incredibili, spiagge lunghe e poco affollate. Senza dimenticare il fantastico Cous Cous Fest che si tiene a San Vito Lo Capo a fine settembre.

La Croazia

Un luogo del tutto affascinate e suggestivo, che vi permetterà di godere non solo di un ottimo mare e di ottime temperature, ma anche ricco di storia e di luoghi suggestivi. Anche se la Croazia è amatissima in estate e si pensa a questa regione solo in alta stagione, a settembre è ancora più bella. Non solo ci sono meno persone, a causa della bassa stagione estiva, ma in questo caso il clima è davvero ottimo e in alcune zone la temperatura è la stessa di agosto.

Lisbona, Portogallo

La bella Lisbona gode di un clima stupefacente tutto l’anno, soprattutto a fine agosti e a settembre. La città, spoglia del turismo di massa, è ancora più bella. Le giornate sono ancora lunghe, il sole sbatte su di noi senza bruciare, locali aperti da mattina a notte tarda, rendono la capitale del Portogallo una delle mete da considerare se si vuole partire a settembre.

L’Andalusia

L’Andalusia, impossibile da visitare in piena estate per via dell’eccessivo caldo, è perfetta per una vacanza a settembre: dividiti tra Siviglia, Cordoba e Granada per vivere al meglio la Storia del posto e non farti sfuggire l’occasione di un bagno a Malaga, Tarifa o nella zona costiera ai confini con il Portogallo.