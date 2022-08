Attrazioni estive vicino Roma? Ecco dove andare e cosa vedere

L’estate volge quasi al suo termine, settembre è ormai quasi alle porte, ma il caldo non smette ancora di lasciarci. La maggior parte delle persone ha deciso di rientrare nei pressi di casa, ma la voglia di fare delle gite è sempre alta. Se siete disposti a concedervi un giorno di relax, ecco le attrazioni che potrete trovare vicino Roma.

La cascata dell’Inferno

Un luogo perfetto per gli amanti del trekking e della natura selvaggia. Per arrivare a questo luogo incantato bisogna partire dal piccolo comune di Formello, che è distante 40 minuti dalla Capitale. Una volta arrivati, bisogna seguire il Sentiero delle Porcineta. Questo è un percorso di crinale che attraversa ampi pascoli e boschi suggestivi, che termina proprio sul ciglio della forra della cascata. La camminata dura circa due ore, ma ne vale assolutamente la pena per le bellezze che riserva il sentiero e lo spettacolo meraviglioso offerto dalla cascata.

Isola del Liri

A un’ora e mezza da Roma, in provincia di Frosinone, si trova Isola del Liri, un comune perfetto per una gita fuori porta. La cittadina è divisa a metà da un fiume che nasce da una spettacolare cascata, chiamata La Cascata Grande, posta esattamente al centro della città. Proprio affianco alla cascata sorge il Castello Boncompagni, un palazzo storico, probabilmente di origine alto-medievale, classificato come monumento nazionale per la sua rilevanza storica. Nelle ore serali l’atmosfera di questa cittadina è particolarmente romantica e suggestiva, con luci artificiali che illuminano la cascata e un centro cittadino molto animato, soprattutto nelle serate estive. Un posto perfetto per fare un piccolo viaggio con la propria dolce metà. Per chi volesse fermarsi a cena è assolutamente consigliato uno dei numerosi ristorantini che offrono una vista mozzafiato sulla Cascata Grande.

Giardino di Ninfa

A poco più di un’ora dalla Capitale si trova uno dei luoghi più belli da visitare vicino Roma, il Giardino di Ninfa, nel comune di Cisterna di Latina. Costruito sulle rovine dell’antica città medievale Ninfa, questo giardino botanico all’inglese dalla grandezza di otto ettari comprende al suo interno circa un migliaio di piante ed è attraversato da numerosi ruscelli d’irrigazione e dal fiume Ninfa. Il giardino è stato considerato dal New York Times come uno dei più belli al mondo ed è visitabile solo in alcuni periodi dell’anno: in primavera e in estate. A partire dal 1976 intorno al giardino è nata un’oasi del WWF che mira a proteggere la fauna del luogo. Il Giardino di Ninfa è un paradiso di biodiversità circondato dalle rovine dell’antica città che trasudano storia, perfetto per una gita fuori porta vicino Roma.