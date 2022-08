Nessuno lo sa, ma ecco ogni quanto bisogna lavare i capelli: lo studio

Qual è la giusta frequenza di lavare i capelli? Come ci dobbiamo comportare con la cura dei nostri capelli? Uno studio rivela la soluzione. Un’equipe medica ha fatto dei test specifici per valutare il mantenimento di salute del cuoio capelluto. I risultati ottenuti hanno stabilito che i capelli dovrebbero essere lavati ogni 3 o 4 giorni. Tale frequenza garantisce alle ciocche di rimanere pulite e ossigenate. Inoltre, mantengono il giusto grado di umidità e protezione naturale.

Va da sé che questi risultati si riferiscono alla maggior parte della popolazione. O meglio alla maggior parte dei partecipanti del test. Pertanto, non è detto che anche per noi la regola sia valida. In base alla nostra esperienza personale dovremmo imparare a stabilire una regola aurea perfetta per mantenere in salute e folta la nostra chioma.

Bisognerà valutare poi la tipologia del capello, fino o grosso, nonché la condizione naturale. Chi soffre di capelli grassi sarà tenuto a lavarsi più spesso i capelli poiché il sebo li renderà meno luminosi. Le persone che soffrono di capelli secchi devono fare attenzione a non fare troppi lavaggi, soprattutto se aggressivi. Potrebbero rischiare di rovinare il fusto e il bulbo pilifero.

Cos’ha scoperto la ricerca sul lavare i capelli

Lo studio ha cercato di rispondere a una domanda specifica: “Con quale frequenza si dovrebbero lavare i capelli?” Per trovare la risposta, il team di ricerca ha analizzato i dati di un sondaggio condotto su oltre 2.000 persone. I risultati hanno dimostrato che lavarsi i capelli ogni giorno non fa male. Anzi, è emerso che questa è la frequenza più comune di lavaggio dei capelli.

Chi si lavava i capelli tutti i giorni ha riferito che i suoi capelli avevano un aspetto naturale e pulito e non diventavano grassi più rapidamente. È stato inoltre rilevato che lavare i capelli meno di una volta alla settimana non migliora la qualità dei capelli. D’altra parte, coloro che si sono lavati i capelli meno di una volta alla settimana hanno riferito che i loro capelli apparivano grassi e sporchi. È stato inoltre rilevato che la qualità dei capelli diminuiva gradualmente con l’aumentare del periodo tra i lavaggi. Si è concluso che lavare i capelli ogni 3-4 giorni è la frequenza ideale.

Se siamo tra le persone fortunate i cui capelli sono naturalmente meno grassi di altri, e i cui capelli sono abbastanza leggeri da non apparire sensibilmente sporchi dopo 3-4 giorni, allora potremmo cavarcela lavando i capelli ogni settimana. Le persone con capelli spessi e scuri, invece, probabilmente scopriranno che le loro ciocche sono notevolmente sporche dopo soli 3-4 giorni e dovranno lavare i capelli ogni 3-4 giorni per mantenerli freschi.

Le ricerche sono importanti poiché ci danno delle linee guide da seguire. Ma dobbiamo ricordare che valutare la propria condizione personale è fondamentale. In questo modo, potremmo anche scegliere i prodotti giusti da abbinare al lavaggio e alla nutrizione dei capelli. La media di 3/4 lavaggi è valida soprattutto per chi ha una chioma normale senza tendenze al secco/crespo o al grasso. Non dimentichiamoci di curare anche l’alimentazione.