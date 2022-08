Una personalità misurata è famosa per non eccedere mai dalla propria routine ed è altrettanto riconosibile per non fare quasi mai il passo più lungo della gamba, e che nella maggior parte dei casi ha un controllo sopra la media in relazione alle proprie emozioni ed azioni, ma allo stesso tempo rappresenta in alcuni casi anche lo stereotopo della personalità prevedibile e poco entusiasmante. Insomma non è facile definire una persona misurata, che può essere considerata generalmente come “seria”. Secondo lo zodiaco i segni più misurati sono i seguenti.

Ecco i segni più misurati di tutti! Quali sono?

Bilancia

Bilancia non è un segno noioso ma è sicuramente misurato. Difficilmente però “scalda i cuori” delle persone che amano l’emotività spiccata e le sorprese, almeno inizialmente. Bilancia ha i propri segreti ma prima di avventurarsi in qualsiasi nuovo ambito deve prima comprendere bene le dinamiche.

Sagittario

Rappresenta una (presunta) conttraddizione in quanato spesso Sagittario è un profilo che ama spingersi oltre il limite, ama gli eccessi ma allo stesso tempo è misurato, perchè comprende quali sono i propri limiti e non “esagera” mai eccessivamente. Per questo motivo soprattutto Sagittario è noto per essere molto “naturale” ma anche relativamente tranquillo, quasi “zen” nella percezione, una personalità sicuramente autentica.

Cancro

Cancro è il misurato “tradizionale”, sopratutto nei confronti degli altri, ed ancora di più con le persone che conosce poco, ama dare l’impressione di essere una persona “immacolata”, senza grinze e “difetti” evidienti, anche se questa nomea può farlo apparire come “finto” o quasi.