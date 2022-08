Oroscopo domani Paolo Fox, 24 agosto 2022: Ariete, Toro, Gemelli e Cancro

Torniamo con il nostro appuntamento astrologico di ogni giorno per raccontarvi l’oroscopo per domani di Paolo Fox mercoledì 24 agosto 2022. Il popolare astrologo de I Fatti Vostri ci svela, come sempre, alcune preziose anticipazioni riguardo il futuro e rivela i segni zodiacali più fortunati e quelli meno fortunati della giornata. Ecco le previsioni tratte dall’oroscopo di Paolo Fox per domani, rivolte ad Ariete, Toro, Gemelli e Cancro.

Oroscopo domani Paolo Fox, 24 agosto: Ariete, Toro, Gemelli e Cancro

Curioso di scoprire come sarà l’amore, il lavoro e la salute secondo le previsioni astrologiche del popolare astrologo di Rai2? Leggi il seguente oroscopo per domani, dedicato ai primi quattro segni dello zodiaco!

Oroscopo domani: Ariete

Secondo l’oroscopo di Paolo Fox domani pomeriggio per fortuna ti libererai dei malesseri provocati dalla Luna in dissonanza e ritroverai più tranquillità. Non stupirti se ogni tanto ti imbatti in qualche persona ostile, Del resto, tu sei una persona che tende a dire sempre apertamente ciò che pensi e questo può portarti dei fastidi. Solo i più “grandi” hanno imparato a tacere un po’ di più, per evitare spiacevoli conseguenze.

Previsioni astrologiche domani: Toro

Domani, giovedì e venerdì potrebbe sollevarsi qualche polverone. A rischio discussioni saranno specialmente le coppie che nell’ultimo mese hanno già avuto dei problemi. Se la vita di coppia è un po’ nervosa, dovrai avere prudenza doppia, per evitare dei dissapori. Il lavoro comincia a farsi più interessante. A inizio 2023 è probabile che arriverà un’opportunità da cogliere al volo: preparati fin d’ora!

Previsioni domani Paolo Fox: Gemelli

Come anticipa l’astrologo Paolo Fox domani dovrai a fare ancora attenzione alle tue finanze. Qualcuno potrebbe perfino perdere la calma di fronte a una multa o una spesa inaspettata. Per fortuna a livello emotivo sta per cominciare un periodo molto interessante. Da venerdì prossimo Mercurio inizierà un transito importante che farà bene a livello relazionale. In amore potrai contare sulla complicità di Venere. Favoriti i nuovi incontri.

Oroscopo domani: Cancro

Domani pomeriggio la Luna si sposterà nel segno del Leone, ma non sarà un cambiamento negativo. Dovresti continuare a dedicarti ai sentimenti, fare chiarezza in amore. Tu hai bisogno di certezze nella tua vita, per andare avanti con più fiducia. Se una relazione non è quella giusta, è probabile che ci saranno tutti i segnali a dirtelo.