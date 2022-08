Se vuoi pulire il tuo freezer facilmente, serve la stagnola: ecco come fare

Se vuoi pulire il freezer senza fare troppa fatica, ti servirà della carta stagnola. Può sembrarti insolito, eppure la carta alluminio, usata in cucina per innumerevoli scopi, può aiutarti a sbrinare il congelatore in maniera semplice e veloce. Nelle righe seguenti ti sveleremo un metodo, sempre più diffuso, per scongelare e pulire il freezer con pochi fogli di carta alluminio.

Come pulire il freezer facilmente con la carta stagnola

Se adotterai un semplice trucco con la carta stagnola, pulire il freezer diventerà un gioco da ragazzi. Non dovrai più faticare e sprecare tempo a levare il ghiaccio sciolto dal congelatore. Tutto quello di cui avrai bisogno saranno pochi fogli di alluminio necessari a ricoprire le pareti del congelatore.

Che ci piaccia o meno il freezer va sbrinato e pulito a fondo con frequenza, per aiutarlo a funzionare in modo corretto e a risparmiare energia. Quando comincia a formarsi uno strato spesso di ghiaccio sulle pareti è arrivato il momento di pulire il congelatore.

Il procedimento

Dovrai svuotare ogni scomparto, avendo cura di sistemare temporaneamente gli alimenti il un luogo fresco, affinché non scongelino. Poi dovrai armarti di pazienza, di alcuni panni puliti e levare la brina e il ghiaccio che mano a mano scioglieranno. Oppure, potresti ricorrere alla carta stagnola.

Dovrai rivestire le pareti del freezer con i fogli di alluminio e poi riporre le confezioni di cibo, ancora congelato, al loro posto. Il ghiaccio verrà assorbito dai bordi della carta stagnola e non andrà a sciupare i prodotti alimentari. Ti basterà togliere i fogli di alluminio e il congelatore sarà pulito.

Se vorrai lavare a fondo il congelatore, potrai pulirlo usando del bicarbonato di sodio. Non solo igienizzerà l’elettrodomestico, ma eliminerà gli odori sgradevoli che a volte si formano nel frigorifero. In alternativa al bicarbonato, andrà bene anche l‘aceto bianco.

Come usare correttamente la carta stagnola in cucina

Sebbene sia molto sfruttata in cucina, la carta stagnola è un materiale piuttosto controverso, per qualcuno considerato perfino nocivo. In realtà è stato largamente dimostrato che la carta alluminio, come le vaschette che si acquistano al supermercato, non è pericoloso a contatto con il cibo. Dovrai, però, adottare alcuni piccoli accorgimenti.