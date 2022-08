Siamo abituati a percepire le persone, ad esempio le amicizie migliori come quelle che sono dotate di una profonda empatia, che pur non essendo fisicamente sempre presenti, si rivelano essere sempre al posto giusto al momento giusto, ma questo concetto può manifestarsi anche in ambito lavorativo oppure in famiglia. Quasi logicamente, esistono anche personalità che al contrario devono essere costantemente supportate perchè non in grado di “reggersi” sulle proprie gambe, o peggio ancora, si tratta di individui che si “fanno vive” solo nel momento del bisogno, e possono essere considerati dei veri e propri approfittatori. Lo zodiaco definisce con una certa precisione i segni considerabili approfittatori, quali sono?

I segni approfittatori dello zodiaco. Sai quali sono? Attenzione!

Leone

Tutta teoria e poca pratica, si potrebbe definire così Leone senza aver timore di sbagliare. Simpatico, alla mano, ma dotato di 0 efficienza e sopratutto abbastanza sfacciato da reclamare aiuto e supporto quando a parti inverse non è stato altrettanto disponibile.

Bilancia

E’ incredibile quanto Bilancia possa essere considerato coerente ed incoerente allo stesso tempo. Si tratta di un segno che a volte è molto stabile e dipendente ma che nei momenti di maggiore crisi si rifà vivo ed ha bisogno di aiuto per risolvere alcune problematiche. Il senso di responsabilità del Bilancia è quantomeno “flessibile”.

Ariete

Differente il discorso “approfittatore” dell’Ariete, si tratta di un bisogno, una necessità più morale che effettiva. Ariete per sua stessa ammissione ha bisogno di essere supportato continuamente, da solo non potrebbe essere così attivo e produttivo come lo è abitualmente.