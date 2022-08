Turismo 2022: ecco le attività estive preferite degli italiani

L’estate è ancora in corso, le giornate di caldo e con un sole in picchiata ci fanno venire voglia di fare le valigie e partire. Nei i mesi estivi di luglio e agosto, è stato rilevato un innalzamento del turismo in diverse città Italiane, la maggior parte delle quali si concentra nel sud Italia. Ecco qui alcune delle attività più scelte dagli Italiani durante l’estate.

Tour in macchina della Puglia

La Puglia on the road è fra le attività più gettonate durante l’estate. Con l’innalzamento dei prezzi sui mezzi di trasporto, la maggior parte degli italiani ha deciso di partire in macchina e realizzare un vero e proprio viaggio on the road per la Piglia. Fra le città più visitate rientrano Alberobello, Polignano a Mare e Ostuni, la città bianca. Il viaggio poi continua verso il sud della regione, dove la maggior parte dei turisti ha invaso le spiagge. Fra le più visitate c’è la spiaggia dell’Orso e la grotta della poesia, dove sarà possibile fare un tuffo nelle acque cristalline della grotta.

Un giro in barca nella Costa degli Dei

La Costa degli Dei, in Calabria, si conferma nuovamente fra le mete più scelte dagli italiani e non. In particolare, a Tropea, dove per quest’anno è stata assegnata la bandiera blu per la limpidezza delle sue acque e altri fattori. Fra le attività più gettonate c’è stato il tour in barca per tutta la costa degli Dei. Le barche, partendo da Tropea stessa, permettono di poter visitare tutta la costa ed effettuare le varie soste bagno, dove sarà possibile immergersi nelle acque caraibiche della Calabria.

Un viaggio all’interno delle riserve naturali

La Sicilia è da sempre considerata come una delle mete più ambite per trascorrere le vacanze estive. Ogni anno, questa meravigliosa isola italiana, si popola di centinaia di turisti. Ad attirare questo grande numero di persone, fra le tante cose, sono le riserve naturali. In Sicilia vi sono una serie di riserve naturali sparse in tutta l’isola, ma una delle più gettonate è la riserva naturale dello Zingaro. Situata fra Scopello e San Vito Lo Capo, in provincia di Trapani, questa riserva naturale ha tanto da offrire a tutti i tipi di turisti che decidono di affrontare questa splendida passeggiata immersi nella natura. Inoltre, qui avrete anche la possibilità di rinfrescarvi con una sosta bagno, in piccoli scorci di mare che vi lasceranno senza fiato. Ricordate però di utilizzare un abbigliamento comodo per percorrere tutto il sentiero, ed essere sempre muniti di acqua.