Le avversità sono spesso le situazioni e le condizioni che modificano maggiormente il nostro carattere, evidenziando sia realmeente chi siamo ma anche portando una dose di esperienza ed aiutandoci a maturare. Eppure razionalmente siamo portati ad evitare qualsiasi forma di conflitto situazione “scomoda”, in quasi tutti i casi. Siamo altresì attrirati dalla capacità di alcune situazioni di fornirci una sfida, ed alcuni segni zodiacali sembrano essere particolarmente legati a questo concetto. Ecco, tra le donne, quali sono quelle che amano maggiormente le sfide, coloro che sono alla continua ricerca di nuovi stimoli.

Queste donne sono famose per amare le sfide! Quali sono secondo lo zodiaco?

Leone

Diciamo che a loro piace mettersi in gioco ma allo stesso tempo non vogliono “sporcarsi le mani”. Non sono infatti particolarmente competitive come potrebbe sembrare, ma è sicuramente vero che tendono ad annoiarsi molto facilmente. Anche se amano le sfide “semplici”, vogliono comunque sentirsi parte di qualcosa, e non stare con le “mani in mano”.

Scorpione

La Scorpione non è competitiva ma si annoia facilmente e per dimostrare a se stessa di essere all’altezza, ogni tanti si barcamena in imprese anche ai limiti della propria capacità mentale fisica. Non è una sprovveduta ed in genere riesce a tirarsi fuori dalle situazioni se queste si dimostrano troppo complesse per le loro capacità.

Capricorno

Discorso differente per la Capricorno che non mira necessariamente a vincerle, le sfide, ma l’importante per loro risulta essere divertirsi e dare il massimo. Se sul lavoro è molto comptitiva, in ambito “sociale” e ludico, non si fa troppi problemi ad alzare bandiera bianca, non prima di aver dato sfoggio alle proprie capacità ed abilità.