Ecco 4 bellissime piante per riempire anfore in terracotta: la lista

Le anfore o i vasi di terracotta sono ideali per portare del verde in casa ma sono estremamente utili anche per abbellire i giardini. Esistono così tanti tipi di fioriere sul mercato che è possibile scegliere le piante anche in base al tipo di vaso a cui sono più adatte. Questa volta selezioniamo le piante adatte per le anfore così da poter migliorare l’aspetto del giardino, del balcone o della nostra abitazione interna. Scegliamo i modelli di anfora artigianali poiché sono più resistenti e durevoli.

4 bellissime piante per le anfore

La prima pianta ornamentale della nostra lista è la Calathea, una pianta dalle foglie grandi e belle. La Calathea è una pianta tropicale che richiede condizioni calde e umide. Un vantaggio dell’uso di un vaso di terracotta per la Calathea è che trattiene molta umidità, il che può essere positivo per questo tipo di pianta.

Inoltre, i vasi di terracotta sono ottimi per la Calathea perché sono pesanti, il che significa che la pianta non deve essere legata al vaso con un paletto. Invece, la Calathea rimarrà ancorata al terreno in modo naturale grazie al suo peso. La Calathea è una bella pianta da tenere in casa, ma deve avere molta luce.

La prossima è la pianta ragno, una comune pianta di cui è facile prendersi cura. Questa pianta ha foglie bellissime e può crescere sia all’interno che all’esterno. È una delle poche piante che possono essere coltivate sia in vaso che in piena terra. Il ragnetto è una pianta ideale per un vaso di terracotta perché i fori sul fondo del vaso permettono alle radici di crescere attraverso di essi.

In questo modo è facile innaffiare e concimare la pianta, perché è sufficiente spingere le radici attraverso i fori. Con un vaso normale, invece, è necessario posizionare con cura la pianta in una ciotola d’acqua, cosa che può essere difficile da fare senza danneggiare la pianta. Come la Calathea, anche le piante di ragno stanno bene in un vaso di terracotta perché i numerosi fori del vaso permettono alla pianta di ramificarsi e di creare un bel fogliame verde.

La terza pianta è il ficus, la quale è disponibile in molte varietà e dimensioni. Le piante di ficus hanno un fabbisogno di umidità relativamente elevato, per cui non sono adatte a stare all’esterno se non in piena estate. Di solito, le piante di ficus vengono legate a un vaso piccolo per evitare che crescano troppo. Questo è necessario per evitare che le radici escano dal vaso. Richiedono il sole pieno e un terreno in grado di trattenere l’acqua.

Un’altra ottima scelta per l’anfora è il Pothos. Si tratta di un’altra pianta facile da curare e che cresce rapidamente. Il Pothos viene spesso utilizzato in anfore piccole poiché non cresce molto in altezza. Le piante di Pothos sono adatte sia per l’interno che per l’esterno nei climi più caldi. Per prendersi cura di un Pothos assicuriamoci di annaffiare regolarmente, soprattutto in estate. È inoltre importante concimare la pianta di tanto in tanto.