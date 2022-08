Ecco come si risolvono i problemi di concentrazione: parla l’esperto

La concentrazione è importante per riuscire a studiare bene e a lavorare. Chi lamenta problemi di concentrazione, si distrae facilmente e perde più tempo del previsto per portare a termine una task. Ecco come risolvere i problemi di concentrazione.

La concentrazione viene definita come la capacità di focalizzare l’attenzione su qualcosa di specifico, come nel lavoro o nello studio. Contrariamente a quello che si può pensare, non sempre quello che viene notato a livello neurologico arriva alla nostra coscienza.

Per strada siamo “bombardati” di notizie, di pubblicità e segnali, stessa cosa online. La tecnologia purtroppo è quella che rende difficile concentrarsi su un aspetto fondamentale come il lavoro o lo studio.

Problemi di concentrazione: ecco cosa fare

Ci sono alcune regole generali che possono aiutarti a ritrovare la concentrazione,

Disconnettere i dispositivi tecnologici: per impegnarsi in qualcosa senza distrazioni, meglio evitare i dispositivi tecnologici o disattivare le notifiche per non essere distratti. Avere chiari obiettivi e intenzioni per ciascun compito da portare a termine e darsi un limite di tempo. Essere riposati: dormire bene la notte è alla base di poter essere concentrati per un grande arco temporale, altrimenti saranno inutili tutti i caffè. Fare brevi pause ogni 60-90 minuti, soprattutto se si è al pc, meglio staccarsi ogni tanto per far riposare gli occhi dalla luce blu. Evitare di annoiarsi: cambiare attività, se è possibile per evitare di annoiarsi. Passare da una cosa all’altra senza distrarsi può essere un ottima scelta.

In particolare ci sono alcune condizioni in cui questo diventa davvero importante e nelle quali i fattori sopra elencati pesano in modo diverso:

Nello studio: è fondamentale isolarsi ed essere riposati e motivati perché gli obiettivi sono in qualche modo imposti dall’esterno ed è facile distrarsi o annoiarsi. Nel lavoro: è fondamentale isolarsi e avere delle determinate task da portare a termine, così da scaglionare il tempo in base a delle pause. Nello sport: per tollerare lo sforzo occorre essere motivati, riposati e avere chiara l’intenzione per la quale abbiamo preso la decisione di fare fatica.

Ecco alcuni consigli

Tuttavia esistono degli esercizi semplici, capaci di diventare una vera abitudine e di farti restare concentrato più tempo possibile.

Tecnica del cuore

Prima di affrontare un’attività per cui devi concentrarti molto, rilassati e cerca di rilassare i muscoli. Dopo circa 1 minuto, concentra la tua attenzione sul battito cardiaco. Cerca di ascoltare con attenzione il pulsare ritmato del tuo cuore. Immagina questo muscolo mentre pompa il sangue in tutto il tuo corpo, visualizza questo fluido vitale che dal cuore arriva fino agli arti e dovresti man mano sentire una sensazione di calore. Prosegui la visualizzazione per alcuni minuti, poi, lentamente, riapri gli occhi, inizia a muovere i tuoi muscoli con calma.

2.La meditazione

Decine di studi hanno dimostrato come la meditazione mindfulness (anche se praticata per soli 10 minuti al giorno) possa aumentare i livelli di concentrazione.

Naturalmente la meditazione offre benefici che vanno ben oltre il semplice miglioramento della nostra attenzione, ma senza dubbio questo è uno dei benefici più tangibili nell’immediato.