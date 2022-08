Il legno ha costituito uno dei principali materiali a disposizione naturalmente per gli esseri umani fin dagli albori della civiltà come la intendiamo oggi, in maniera generica. Provenendo dagli alberi, il legno ha costituito il materiale “base” per costruzioni ed utensili, e la sua flessibilità e resistenza ancora oggi rendono le diverse tipologie di legno molto importanti, anche perchè gradualmente gli esseri umani hanno imparato a riconoscere le tipologie adatte di legno per specifici “compiti”.

Il legno costituisce anche un materiale di grande fascino ed impatto estetico, ma richiede un minimo di attenzione e manutenzione. Come lucidarlo senza rovinarlo?

Ecco svelato il trucco per lucidare il legno senza rovinarlo: geniale

Il legno infatti va generalmente trattato con cura in quanto continua ad avere una sorta di “reazione” agli agenti esterni. Sottoposto a lucidatura in modo sbagliato può rovinarsi in quanto “assorbe” gran parte dei liquidi che vengono sottoposti a contatto, ma allo stesso tempo il legno va “nutrito” con specifici prodotti per preservare la brillantezza.

Esistono prodotti molto specifici per tipo di legno ma possiamo anche adempiere una lucidatura “sicura” e d’impatto estetico importantee con diversi prodotti naturali.

Uno di questi è la cera d’api, prodotto naturale che va applicato, applicandolo con una spazzola morbida lungo il senso della venatura, con movimenti naturali e rimuovendo l’eccesso con una paglietta di cera.

Ma è anche possibile utilizzare il comune sapone di Marsiglia e il succo di limone. Questi ingredienti vanno aggiunti ad una quantità d’acqua pari ad un bicchiere, un cucchiaio di succo di limone, qualche goccia di sapone di Marsiglia e mezzo cucchiaino d’olio d’oliva.

Una volta miscelato bene il tutto, la soluzione potrà essere applicata direttamente sul legno, avendo cura di agitare bene la soluzione posta in un contenitore spray, e una volta applicata e “stesa” con un panno o una spazzola morbida, andrà asciugata dopo circa 5 minuti di applicazione continua.