Non buttare i coltelli che non tagliano bene: affilali con questo trucco

I coltelli da cucina sono tra gli arnesi più impiegati quando si è ai fornelli. Con questi difatti si taglia, si incide, si affetta o si spezzetta qualunque tipo di alimento per usarlo nelle differenti preparazioni. Ma tra l’uso ininterrotto e a volte una insufficiente cura nell’usarli o riporli, le lame dei coltelli potrebbero graffiarsi o dentellarsi, riducendo così la loro affilatezza e a volte rendendoli perfino inutili.

Quando ci si trova di fronte a un coltello che non taglia, siamo addirittura tentati di buttare via gli stessi coltelli che non tagliano. Poi, a sé invece è di qualità e pregio si è indotti di rivolgersi a dei professionisti del settore per affilarne di nuovo la lama.

Ma esaminando il fatto che questo tipo di negozi è sempre più difficile da trovare e che non sempre i coltelli da affilare sono così pregiati da richiedere di cure particolari, si può esaminare l’alternativa di affilare i coltelli in casa.

Non buttare i coltelli che non tagliano: affilali con questo trucco

Per quanto possa sembrare difficoltoso o pericoloso, in realtà questa è una pratica alquanto semplice che necessita solo di qualche accortezza per poter essere operata efficacemente e in sicurezza. La prima cosa da fare quando si vogliono affilare dei coltelli in casa è capire quali tipi di coltelli possono essere affilati. In verità non vi sono lame che non possono essere affilate, ma non tutte le gamme di lame possono essere affilate nel medesimo modo.

Uno dei metodi più usati è quello tramite l’acciaino. L’affilatore in acciaio o acciaino si mostra come un lungo cilindro tubolare con presa, non tagliente, ma abrasivo al tatto grazie alle linee longitudinali. Ne esistono anche dei modelli con il complemento di polvere di diamante per accrescerne l’effetto abrasivo. Tale strumento serve a riallineare la lama di un coltello e a rimuoverne eventuali dentellature, inoltre è calamitato dunque la polvere di acciaio desumente dall’affilatura, resta sull’acciaino e non sulla lama del coltello.

Stringete l’acciaino in posizione verticale con la mano non dominante e afferrate il coltello nell’altra. Affilate la lama con un gesto fluido tenendo il coltello parallelo al tavolo di lavoro e, tenendo sempre la stessa inclinazione, fate il movimento lungo tutto il filo della lama, dalla base alla punta. Fatto ciò il vostro coltello sarà tornato affilato come prima.