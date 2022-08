Allarme muffa: ecco come rimuoverla con cautela dalle pareti di casa

L’allarme muffa è un problema che si fa impellente con l’arrivo di settembre. Quando le temperature iniziano a diminuire e le giornate diventano piovose, scoprire il rimedio per eliminare la muffa sui muri diventa un’esigenza impellente per molti. Ciò che conta è conoscere il modo più efficace per rimuoverla con cautela dalle pareti e togliere il nero della condensa che si forma sul muro.

Allarme muffa: ecco come rimuoverla dalla pareti con cautela

Scoprire come eliminare definitivamente la muffa dalle pareti di casa, usando cautela, è importante. Non scordiamo che la muffa nera che compare sui muri è un fungo. A lungo andare potrebbe risultare nocivo alla salute e causare fastidi non da poco. Per fortuna esistono rimedi naturali di comprovata efficacia che possono risolvere il problema, se la muffa non si è già propagata sulle pareti in maniera incontrollabile.

Ti potrebbe interessare: Settembre è alle porte: ecco cosa iniziare a potare e le piante ideali del mese

L’ideale sarebbe agire in tempo, quando le macchie nere di muffa sono ancora poche e la situazione non ti è sfuggita di mano. Il rimedio più diffuso a cui tutti ricorrono è quasi sempre la candeggina. Si tratta, però, di un prodotto chimico, dannoso per la salute e per l’ambiente. Vuoi scoprire alcuni rimedi naturali per scongiurare l’allarme muffa e rimuoverla dalle pareti con cautela?

Bicarbonato di sodio

Il bicarbonato di sodio è la panacea per tutti i problemi di casa, perfino la comparsa della muffa sui muri. Se hai notato alcune macchie nere sul muro di una stanza, dovrai correre ai ripari. Riempi un recipiente con mezzo litro di acqua calda. Versa due cucchiai di bicarbonato e mescola bene, per fare sciogliere il prodotto. Se vuoi ottenere un rimedio ancora più efficace, ti converrà aggiungere anche due cucchiai di sale da cucina. Immergi una spugna dentro la soluzione e strofina direttamente sulle macchie di muffa da togliere.

Olio essenziale di Albero del Tè (oil tea tree)

Lo sapevi che l’oil tea tree è un prodigioso antimicotico e antibatterico? Se stai facendo i conti con l’allarme muffa in casa tua potresti provare a usarlo come rimedio. Dovrai sciogliere almeno 20 gocce di olio essenziale in mezzo litro di acqua e due cucchiaini di sale. Trasferisci la miscela realizzata in un flacone spray e spruzza sulla muffa. Aspetta alcuni minuti per dare il tempo al prodotto di agire. Infine pulisci con un panno pulito.

Aceto di vino

Anche l’aceto è un ingrediente naturale utile a rimuovere le macchie nere di muffa dai muri. Ti basterà versarne tre tazze dentro un litro e mezzo d’acqua e mischiare bene. Poi, bagna una spugnetta per farla impregnare a fondo e strofinala sulle zone dei muri incriminate. Attendi dei minuti, prima di pulire. Potrebbe bastare questa semplice soluzione per dire stop alla muffa dentro casa tua.